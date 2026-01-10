中國太陽能光電出口退稅取消 企業成本將增加
（中央社記者李雅雯台北10日電）中國財政部、國家稅務總局宣布，將取消太陽能光電（當地稱光伏）等產品增值稅出口退稅措施，從今年4月1日起實施。業界評估，主要影響為企業成本直接增加。
中國國家稅務總局9日發布「財政部、稅務總局關於調整光伏等產品出口退稅政策的公告」，從今年4月1日起取消太陽能光電等產品增值稅出口退稅措施，目前稅率為9%；現行稅率為2024年將稅率13%下調結果。
據第一財經報導，SMM光伏高級分析師鄭天鴻表示，新制將對太陽能光電元件產品衝擊最大，主要影響為企業直接成本增加、價格競爭力下降，企業無法再享受增值稅返還優惠，出口毛利率將被壓縮，企業現金流恐成後續較大風險。
鄭天鴻預估，中國企業將重新商談出口產品價格，增加成本轉嫁海外客戶；在出口成本以及海外組件價格預計增加趨勢下，國內落後產能短期出清速度可能會加快；龍頭企業與高技術企業憑藉規模、技術優勢，有望擴大市場占比。
某名太陽能光電企業高層匿名表示，這對於企業短期來說是個重擊，部分企業賺的利潤正是在於9個百分點退稅，在目前的市場競爭中，有些企業連5個百分點都賺不到，出口退稅取消對於所有企業影響都很大，不僅是對中小企業。
這名企業高層認為，趕在新制上路前，很多企業工廠可能春節不放假、趕工，趕忙將產品銷往歐洲等海外囤貨；對於急於去庫存的企業來說，取消出口退稅可能是件好事，海外客戶會趕在新制上路前購入，庫存可以快速出清。
太陽能光電行業專家呂錦標直言，這可看作是「反內捲」措施，意圖逼迫企業放棄低價惡性競爭。其實政府在2024年即有意取消出口退稅措施，只是彼時協會、專家建議先降百分點以示警告，倘若企業繼續出現低價搶單行為，則再降到底。
中國光伏行業協會表示，適時降低或取消太陽能光電產品出口退稅將有助於推動國外市場價格理性回歸，降低中國面臨貿易摩擦的風險，同時有效舒緩國家財政負擔。（編輯：周慧盈）1150110
