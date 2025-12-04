中國夫妻生出「混血寶寶」！以為抱錯孩子 真相曝光驚呆人

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

父母都是東方人，孩子卻是西方面孔？中國一對夫妻生出可愛的「混血寶寶」，本以為是抱錯孩子，沒想到真相揭曉，不禁讓人驚嘆「像盲盒開出隱藏款」！

江蘇這對夫妻誕下女兒，卻在孩子周歲後，發現金髮、碧眼等西方特徵，2人一度猜是否抱錯孩子，但親子鑑定結果確認為親生，經查才知孩子的太爺爺是俄羅斯人，而孩子的爸爸則透露，家里以前都生男孩，基因不是很明顯，女兒有著洋娃娃長相就是隔代遺傳的自然結果。

廣告 廣告

而據陸媒《深港在線》報導，此案例驗證遺傳學的顯性基因與隱性基因理論，太爺爺攜帶的金髮碧眼基因，在前三代被東亞人種典型的黑髮黑眼顯性基因壓制，直到第四代出現基因重組的極端巧合，也就是父親攜帶隱性基因，儘管爺爺、父親為中國長相，但他們的Y染色體與常染色體中仍攜帶斯拉夫基因；母親家族雖無該血統記錄，但基因庫可能存在類似隱性基因，或單純由基因重組產生，當父母各自攜帶的隱性基因在受精卵中同時表達，孩子就有1/16機率激活斯拉夫基因。

原始連結







更多華視新聞報導

中國公民即日起可免簽赴俄羅斯 中網友喊「不去日本改去俄羅斯」

張嫌長相曝光！ 5小時「進出家門9次」疑騎單車棄屍

俄國魯斯塔克VT-40無人機 關鍵零組件可能來自中國

