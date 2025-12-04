中國夫妻「出下金髮碧眼女娃」 親子鑑定結果出爐！網友：抽中SSR

江蘇一對黑頭髮黃皮膚的夫妻，竟生下金髮碧眼的女娃。（翻攝自微博）

中國江蘇一對黑頭髮黃皮膚的夫妻，因為生下金髮碧眼的女娃，引發討論。夫妻倆為了搞清楚是不是醫院抱錯嬰兒，特地去做親子鑑定，可女兒確實是親生。後來才知道，原來女兒的混血外貌，遺傳自擁有斯拉夫血統的曾祖父。

綜合中媒報導，女娃父親坦言「她1歲的時候我也以為抱錯了…」但DNA檢驗的結果證明他沒被老婆戴綠帽，可他們家族近三代親屬都是典型的黑髮黑眼華人長相，不解為何突然生出了一個混血寶寶。

江蘇一對黑頭髮黃皮膚的夫妻，竟生下金髮碧眼的女娃。（翻攝自微博）

經過家族長輩確認，他們才曉得，女兒的曾祖父是俄羅斯人，推測是隔代基因遺傳，她才會擁有金髮藍眼、深邃五官等歐洲人的特徵。

對於女娃身世謎底終於解開，網友們紛紛送上祝福，「盲盒開出來隱藏款」「延遲的祖傳技能」「隱性基因血脈覺醒」「前世修了多大的福才生出這麼漂亮的小公主」「抽中SSR」「人生開局難度驟減」。

