中國央行推出8項貨幣寬鬆措施 稱降準降息還有空間

（中央社台北15日電）中國央行今天推出8項貨幣寬鬆措施刺激經濟，包括調降再貸款、再貼現利率0.25個百分點，增加科技創新、中小企業等多項再貸款額度，並將商業用房房貸最低頭期款降至30%。人行官員強調，中國今年降準降息還有一定的空間。

中國人民銀行（央行）下午在陸股收盤後公告，為更好發揮結構性貨幣政策工具的激勵作用，引導金融機構加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的支持力度，決定自2026年1月19日起，下調再貸款、再貼現利率0.25個百分點。

廣告 廣告

據陸媒界面新聞，這是2025年5月下調結構性貨幣政策利率0.25個百分點之後，中國央行再次下調結構性貨幣政策利率0.25個百分點。此次降息之後，支農支小（支持農業、小微企業）再貸款、科技創新與技術改造再貸款、碳減排支持工具等多數結構性貨幣政策工具一年期利率從1.50%降至1.25%。

中國人民銀行副行長鄒瀾下午在國新辦舉行的國際記者會表示，中共中央經濟工作會議已經明確，「2026年要繼續實施適度寬鬆的貨幣政策」，人民銀行將按照中共中央、國務院決策部署，加大逆週期和跨週期調節力度，有效支持「十五五」開好局、起好步。

鄒瀾宣布，根據當前經濟金融形勢需要，人民銀行將先行推出兩方面政策措施。一方面是下調各類結構性貨幣政策工具利率，提高銀行重點領域信貸投放的積極性。另一方面是完善結構性工具並加大支持力度，「進一步助力經濟結構轉型優化」。具體包括以下幾項：

一是下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點。各類再貸款一年期利率從目前的1.5%下調到1.25%，其他期限檔次利率同步調整。

二是將支農支小再貸款與再貼現打通使用，增加額度，並單設民營企業再貸款。合併使用支農支小再貸款與再貼現額度，增加支農支小再貸款額度人民幣5000億元（下同，約新台幣2.26兆元），總額度中單設一項民營企業再貸款，額度1兆元，重點支持中小民營企業。

三是增加科技創新和技術改造再貸款額度並擴大支持範圍。將科技創新和技術改造再貸款額度從8000億元，增加4000億元至1.2兆元，並將研發投入水準較高的民營中小企業等納入支持領域。

四是合併設立科技創新與民營企業債券風險分擔工具。將此前已經設立的民營企業債券融資支持工具、科技創新債券風險分擔工具合併管理，合計提供再貸款額度2000億元。

五是拓展碳減排支持工具的支持領域。納入節能改造、綠色升級、能源綠色低碳轉型等更多具有碳減排效應的項目，引導銀行支持全面綠色轉型。

六是拓展服務消費與養老再貸款的支持領域。結合健康產業認定標準，適時在服務消費與養老再貸款的支持領域中納入健康產業。

七是會同金融監管總局將商業用房購房貸款最低首付（頭期款）比例下調至30%，支持推動商辦房地產市場去庫存。

八是鼓勵金融機構提升匯率避險服務水準。豐富匯率避險產品，為企業提供成本合理、靈活有效的匯率風險管理工具。

鄒瀾在答覆記者相關提問時強調，「關於降準降息，從今年看還有一定的空間」。從法定存款準備金率看，目前金融機構的法定存款準備金率平均為6.3%，降準仍然有空間。

他說，從政策利率來看，外部約束方面，目前人民幣匯率比較穩定，美元處於降息通道，總體來看匯率不構成很強的約束；內部約束方面，2025年以來銀行淨息差已經出現企穩的跡象，連續兩季保持在1.42%，2026年還有規模較大的3年期及5年期等長期存款到期重定價，這次人民銀行也下調了各項再貸款利率，這些都有助於降低銀行付息成本、穩定淨息差，為降息創造一定空間。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1150115