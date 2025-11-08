中國央行調查：預期房價上漲民眾連2季不足10%
（中央社台北8日電）根據中國人民銀行（中國央行）發布2025年第3季「城鎮儲戶問卷調查報告」顯示，預期房價上漲的中國民眾連續2季不足10%，當前中國民眾對房價預期已跌至2019年以來最低點。
「城鎮儲戶問卷調查」是中國人民銀行1999年起建立的一項季度調查。每季在全國50個（大、中、小）調查城市、400個銀行網點各隨機抽取50名儲戶，全國共2萬名儲戶作為調查對象。調查內容包括儲戶對經濟運行的整體判斷、儲蓄及負債、消費情況。
中國訊息平台「樂居買房」刊文梳理了2019年第1季至2025年第3季的調查數據。2025年第3季的調查結果顯示，對下季房價的預期，有9.1%的民眾預期「上漲」，55.6%的民眾預期「基本不變」，23.5%的民眾預期「下降」，11.8%的民眾「看不準」。
2025年第2季，對下季房價的預期，有8.9%的民眾預期「上漲」，這也是2019年以來首次預期「上漲」的民眾占比跌破10%，也顯示2025年已連續2季中國民眾對下季房價預期「上漲」的人數不足10%。
2025年第2季有21.7%的民眾預期下季房價「下降」，第3季升至23.5%。這顯示預期下季房價「下降」的人數占比增長幅度，高於預期「上漲」的人數占比，說明第3季市場信心仍在下滑。
文章表示，從目前來看，市場信心已明顯進入低位，修復信心仍是當前重要任務。
中國央行的調查又顯示，2025年第3季，傾向於「更多消費」的居民占19.2%，比上季低4.1個百分點；傾向於「更多儲蓄」的居民占62.3%，比上季低1.5個百分點；而傾向於「更多投資」的居民占18.5%，比上季高5.6個百分點，且明顯高於近2年水平。
調查又顯示，2025年前3季，在未來3個月準備增加的支出項目中，民眾選擇的前5位依次為：旅遊（31.6%）、教育（31.5%）、醫療保健（26.1%）、社交文化和娛樂支出（21.9%）、大額商品（18.7%）。而在2022年第1季之前，「購房」長期保持在居民選擇的前4水平。
文章表示，從數據和趨勢變化來看，當前中國民眾的投資意願有所上升，但購房意願明顯下降，主要原因之一是對房地產市場的信心不足。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1141108
其他人也在看
紐時：中國透過稀土管制 衝擊歐洲軍備擴張計畫
（中央社台北8日電）紐時報導，稀土是導彈、戰鬥機、無人機及各類軍事裝備生產的關鍵材料，而中國在中美貿易戰中將稀土作為籌碼，限制出口，此舉也衝擊歐洲國家的軍備擴張計畫。專家指出，中國正試圖破壞歐洲的重整軍備的計劃。中央社 ・ 11 小時前
馬習會十周年 國台辦強調「九二共識」：攜手開創統一
今天是馬習會十周年，前總統馬英九在臉書發文，呼籲民進黨改變「抗中保台」政策，回到兩岸共同政治基礎，國民黨主席鄭麗文今天出...聯合新聞網 ・ 17 小時前
「台灣超人」記錄平凡英雄 200僑民觀影感動
真心愛台灣（Amazing Taiwan）11月2日在金山灣區僑教中心舉辦電影欣賞會，放映感人至深的「台灣超人」電影，並...世界日報World Journal ・ 9 小時前
南韓「425計畫」軍事偵察衛星 全數升空
記者潘紀加／綜合報導 南韓《前鋒日報》（The Korea Herald）報導，南韓第5枚軍事偵察衛星於當地時間2日下午2時9分（臺灣時間同日下午1時9分），青年日報 ・ 23 小時前
北韓嗆聲美韓聯合軍演！揚言進行更強硬反制 稱所有威脅都在瞄準範圍內
據韓聯社8日報導指出，北韓再度對美韓軍事動作表達強烈不滿。7日北韓發射彈道飛彈，其國防相（類似於國防部長）努光鐵（노광철 ）發表談話，痛批美韓舉行聯合軍演、派航空母艦入港，並舉辦年度韓美安保協議會議（SCM）的行為，是「敵對本性毫不掩飾的展現」，更警告平壤將採取「更具攻勢的行動」回應。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
當總統面喊話 吳明賢祝石崇良健保改革成功
健保補充保費爭議延燒，昨學者、醫界大老紛紛表態支持改革。台大醫學院長、前台大醫院院長吳明賢今（8日）於台灣醫學週致詞時表示，醫療雖然還不是兆元產業，卻是隱形護國神山，守護民眾健康。在致詞最後，他祝福賴清德總統政躬康泰，祝部長「健保改革一定要成功！」。語畢，現場響起笑聲及掌聲。中時新聞網 ・ 11 小時前
蕭美琴赴歐洲議會 陸向歐方嚴正交涉
我副總統蕭美琴7日赴歐洲議會發表演講，中國駐歐盟使團批評，此舉嚴重衝擊中歐政治互信，並向歐方提出嚴正交涉。中時財經即時 ・ 12 小時前
安世半導體爭端 陸同意荷派員磋商
隨著聚焦荷蘭晶片製造商安世半導體（Nexperia）的爭端持續延燒，中國商務部8日呼籲荷蘭採取實際行動解決問題，恢復全球半導體供應鏈穩定，並稱中國已同意荷蘭經濟部派員赴中磋商的請求。中時財經即時 ・ 7 小時前
全年經濟成長率坐5望6 學者：亮眼經濟數據下有隱憂
（中央社記者潘姿羽台北8日電）2025年接近尾聲，關稅衝擊之下，國內機構原本預期今年經濟成長「保3」都是場苦戰，沒想到AI商機超乎預期，智庫陸續上修今年經濟成長率，全年料將「坐5望6」。然而，學者專家提醒，亮麗數據背後存在3隱憂，尤其AI帶動出口暢旺，恐提升貿易風險。中央社 ・ 9 小時前
健保補充保費惹怨卓榮泰7小時急喊停 許宇甄：政治投機、把小資族當羔羊
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導衛福部研議健保補充保費方案，考慮將「利息、股利、租金」等導入年結算制度，引發民眾反彈，行政院長卓榮泰日前稱，已指示...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
楊謹華「車禍」女團夢破裂 與閨密鬧翻「1表情」讓人氣炸
楊謹華在Hami Video《看看你有多愛我》與閨密李維維鬧翻，她認為真正的朋友會在關鍵時刻互相支持，「保持剛好的距離，既自在又珍貴」。楊謹華劇中飾演一名女團練習生，眼看就要出道成名，卻因車禍夢想破滅，也與昔日閨密反目。多年後重逢，往日情誼化為劍拔弩張的對峙，火藥味十足。楊謹華感性分享：「朋友在我人自由時報 ・ 9 小時前
《怪奇物語5》前5分鐘內容揭曉 同步破除不和傳聞
Netflix開播10年的影集《怪奇物語》（Stranger Things），終於要以《怪奇物語5》替全劇劃上句點，所有人的命運也即將揭曉，現在官方也公佈了《怪奇物語5》前5分鐘內容，真的讓人好揪心！鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
陳玉勳拍《大濛》遇奇特感應「有力量牽引我」 被柯煒林碎念忍不住爆氣
入圍金馬獎11項大獎的電影《大濛》，昨日晚間在金馬影展盛大舉行首映。今（5日），導演陳玉勳與監製葉如芬、李烈，演員柯煒林、方郁婷、9m88一同受訪，分享看片與拍攝的心情。 談及拍攝趣事，陳玉勳導演首先自爆了一段「遇鬼」疑雲。他曾覺得在住宿的宿舍遇到靈異事件，當時隔壁潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
快新聞／全球矚目！蕭美琴登歐洲議會演說 外交部發聲了
即時中心／顏一軒報導經總統賴清德指派，副總統蕭美琴台灣時間7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾（Brussels），應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）在歐洲議會舉辦之年度大會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，引發各界關注。對此，外交部稍早也做出最新回應。民視 ・ 14 小時前
國訓中心49年首度舉辦家庭日 拳后黃筱雯、舉重女神郭婞淳分享暖心時刻
國家運動訓練中心今（8）日舉辦成立49年來首場「Sing a song, Fun along家庭日」，邀請培訓隊選手、教練及職員工與家人齊聚一堂，共度一個充滿笑聲與感動的午後時光，也為即將到來的2026年國訓中心50週年系列活動熱身。鏡報 ・ 5 小時前
舊機煥新 遠傳推原廠電池換修優惠
(記者謝政儒綜合報導)隨著手機功能日益強大，消費者對續航力的依賴也與日俱增，一般手機使用兩到三年後，電池續航明顯下降，導致整體效能與使用體驗打折。遠傳針對Apple、三星、OPPO等熱門手機品牌，推出...自立晚報 ・ 20 小時前
四叉貓粉專再遭無預警永久停權 網怒：檢舉一堆詐騙帳號都沒下架
即時中心／梁博超報導時常關注時事議題的網紅四叉貓（劉宇），其粉絲專頁先前曾因惡意檢舉而遭到停權；今（7）日凌晨他的粉專再度被停權，他在臉書個人帳號及Threads上發文透露，「有人檢舉我的粉絲團涉嫌詐騙，所以昨天被永久停權了」。消息一出，引發網友直言「檢舉一堆詐騙帳號都沒成功」、「為什麼我檢舉上百次『國台辦』都失敗」、「之前檢舉一堆詐騙的都沒下架，正常的反而被下架...」。民視 ・ 1 天前
有機生活日中興大學登場 90個攤位展售多項農產品
（中央社記者趙麗妍台中8日電）農業部農糧署今天輔導國立中興大學舉辦「2025有機生活日」活動，以「水果小鎮出任務．拾起有機回憶」為主題，設有90個攤位展售多樣有機農產品，讓民眾體驗有機農業的多元樣貌與魅力。中央社 ・ 6 小時前
鄭麗文出席追思共諜吳石! 蔡正元轟:應改名"國民投降黨"
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文出席追思共諜吳石的慰靈大會引發熱議，儘管她今天解釋，收到的邀請資訊並未提及吳石，也從未以吳石為祭悼主角，但連自家人也難以力挺。蔣萬安喊話，該紀念捍衛中華民國的前輩。徐巧芯也要鄭麗文講清楚。前立委蔡正元甚至轟，以後該改名爲「中國國民投降黨」更名符其實。電視劇《沉默的榮耀》：「自他通共的那天起，毛澤東的辦公桌上，就放著和我辦公桌上，一模一樣的作戰計畫。」中國央視十月推出的諜戰劇《沉默的榮耀》，以在台共諜吳石等人為主角。他洩漏情報給共產黨，更被視為當年國民政府在大陸潰敗關鍵，蔣介石恨之入骨。但如今國民黨新任黨主席鄭麗文，竟要出席包含追思吳石的慰靈大會，連黨內也挺不下去。台北市長蔣萬安：「我認為我們應該紀念那些，捍衛中華民國保衛台灣，為中華民國犧牲奉獻的前輩。」鄭麗文出席追思共諜吳石慰靈大會引發熱議。（圖／民視新聞）立委（國）徐巧芯：「這是屬於共產黨的史觀，並不是屬於我們中華民國，包含國民黨的史觀，所以兩岸我們追求和平，但是歷史應該要分明。」鄭麗文出席追思共諜吳石慰靈大會引發熱議。（圖／民視新聞）國民黨主席鄭麗文：「政治受難者所辦的秋季活動，已經超過30年了，從來沒有以吳石先生，作為一個祭悼的對象，甚至於是主角，這邊很鄭重的澄清這個應該就是，原則上是跟吳石無關。」即便鄭麗文再三澄清，收到邀請資訊並未提及吳石，也從未以吳石會祭悼主角，但這把火似乎難以平息，前立委蔡正元甚至在臉書開炮，作爲黨主席要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的英雄，的確是顛倒歷史定位傑作。諷刺國民黨從今以後應該改名爲「中國國民投降黨」。國民黨主席鄭麗文：「我覺得其實就讓大家了解事實的真相，了解事實的真相，我相信大家都會能夠理解跟支持的。」桃園市議員（無）于北辰：「你想想看他當時批的槍斃令，把吳石在馬場町槍決，今天國民黨主席要去紀念他，那妳是在打臉蔣中正嗎？妳在說蔣介石你是獨裁、惡霸、劊子手嗎？」當年蔣中正以叛亂罪將吳石處以死刑，如今新任國民黨主席卻在同一地點獻花追悼，顯得格外諷刺。原文出處：鄭麗文出席追思共諜吳石 蔡正元轟：應改名「國民投降黨」 更多民視新聞報導卓榮泰視察桃機邊境防疫 蘇俊賓籲中央同步部署3大戰場揭吳石「害慘國軍」事蹟！她批鄭麗文：藍營最大草包北市府與新壽「合意解約」最新進度 李四川：最快「這天」可簽協議民視影音 ・ 5 小時前
中共刻意低調…福建號成軍「這些人出席」 專家：政治信號值得深究
中共「福建號」航艦正式服役，中共官媒延遲2天才公布訊息。中華戰略學會資深研究員張競認為，中共刻意逆勢操作保持低調，應該有...聯合新聞網 ・ 17 小時前