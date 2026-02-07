中國央行：持續整治虛擬貨幣挖礦活動

（中央社記者李雅雯台北7日電）中國人民銀行（央行）等8部門發布通知，重申虛擬貨幣不具有法定貨幣地位，相關業務活動均為非法金融活動，持續嚴管虛擬貨幣挖礦活動、打擊相關違法犯罪行為。

中國人民銀行（央行）等8部門發布「關於進一步防範和處置虛擬貨幣等相關風險的通知」，重申虛擬貨幣不具有法定貨幣地位，相關業務活動屬於非法金融活動。

通知強調，掛鉤法定貨幣的穩定幣在流通使用中，變相履行法定貨幣部分功能，事關貨幣主權。未經相關部門同意，境內外任何單位和個人不得在境外發行掛鉤人民幣的穩定幣；境內主體及其控制的境外主體不得在境外發行虛擬貨幣。

通知指出，持續健全業務監管框架和工作機制、進一步整治虛擬貨幣挖礦活動。關於現實世界資產代幣化，境內禁止、境外嚴管，相關部門按照職責分工監管。國家發展改革委主導管控虛擬貨幣挖礦活動；各省級政府對行政區域範圍內的挖礦整治工作負起責任，嚴禁「礦機」生產企業在境內提供礦機銷售等服務。

通知強調，虛擬貨幣、現實世界資產代幣化相關市場炒作風氣抬頭，不法分子打著虛擬貨幣、挖礦等名目開始非法集資、傳銷詐騙等非法行為，或利用虛擬貨幣轉移違法犯罪所得，嚴重侵害社會公眾財產安全，擾亂經濟金融正常秩序，將持續打擊相關違法犯罪行為。（編輯：陳鎧妤）1150207