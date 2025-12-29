中國央行：2026元旦起 數位人民幣可依活存計息

（中央社台北29日電）中國人民銀行今天推出加強「數位人民幣」體系行動方案，內容提到，自2026年1月1日起，數位人民幣錢包餘額將依活期存款計付利息。中國官媒說，這代表數位人民幣將從「數位現金時代」邁入「數位存款貨幣時代」。

綜合央視及新華社今天報導，中國人民銀行（中國央行）已推出「關於進一步加強數字（數位）人民幣管理服務體系和相關金融基礎設施建設的行動方案」，宣布新一代數位人民幣計量架構、管理體系、運行機制和生態體系，將於2026年1月1日正式啟動實施。

報導指出，根據這項方案的規劃，從2026年1月1日起，數位人民幣錢包餘額將按照活期存款計付利息。這也意味著，經過10年的研發試驗，數位人民幣將從「數字現金時代」邁入「數位存款貨幣時代」。

報導引述未具名的中國專家指稱，數位人民幣錢包餘額計息後，中國將成為全球第1個為本國央行數位貨幣計息的經濟體，將有助於提高用戶使用數位人民幣的意 願，也將拓展數位人民幣的使用前景，並進一步鞏固中國在全球央行數位貨幣探索中的領先地位。

報導引述數據顯示，截至今年11月底，數位人民幣累計處理交易34.8億筆，累計交易金額為人民幣16.7兆元（約新台幣74.5兆元）。而透過數字人民幣App開立的個人錢包有2.3億個，單位錢包則有1884萬個。（編輯：邱國強/陳慧萍）1141229