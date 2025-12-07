中國央行11月外匯存底達3.35兆美元 連續13月買黃金「還有增持空間」
[Newtalk新聞] 中國國家外匯管理局今（7）日公布最新統計，截至 2025 年 11 月末，中國外匯存底規模達 3 兆 3,464 億美元，較前一個月末增加 30 億美元，增幅 0.09%，連 4 個月穩居 3.3 兆美元之上，創 2015 年 12 月以來新高。業內人士分析，外匯上升主要受匯率折算與全球資產價格變動拉動。
同期間，中國央行 11 月份再度增持黃金 30,000 盎司，官方黃金儲備升至 7,412 萬盎司，已連續 13 個月增持。受美國聯準會（Fed）降息預期升溫影響，倫敦黃金價格 11 月由低點不到 4,000 點，震盪上漲突破 4,200 點，11 月漲幅達 4.6%。但另一方面，美國聯邦政府結束關門、俄烏談判重回軌道、中美關係回溫等積極因素，壓制了市場的避險情緒，使金價未能突破十月中旬的高點 4,380 美元。
中國外管局表示， 11 月主要經濟體數據與政策調整，影響美元指數（DXY）下跌，全球資產價格漲跌互現，帶動外匯規模溫和回升；中國經濟保持平穩態勢，也為外匯穩定提供支撐。
民生銀行首席經濟學家溫彬指出，美元指數回落至 99，歐元、英鎊走強，美股小幅上漲，加上外貿與外資政策利多，使外匯月增 30 億美元。他提到，美國 11 月下調對華關税10%，穩定中國對美出口；證監會近期推出 QFII 制度優化方案，提升境外資金配置意願。
根據官方資料，中國外匯較 2024 年末大增 1,440 億美元。東方金誠首席經濟學家王青分析，外匯升高與年初以來美元貶值、美債收益率下行及全球股指上行有關。他並指出，在外匯水準已偏高的情況下，11 月央行可能同時進行一定規模的外匯淨賣出，以維持儲備在合理區間。
王青表示，中國現有略高於 3 兆美元的外匯規模已屬「適度充裕」，可為人民幣匯率提供支撐，亦能在外部環境波動加劇時成為金融穩定的「壓艙石」。
黃金方面，11 月增量雖仍小，但符合市場預期。王青指出，國際地緣風險未減，聯準會政策轉向，使金價易漲難跌。在此情勢下，央行持續小幅增持黃金，有助於調整儲備結構。中國目前官方儲備中黃金占比僅 8%，低於全球平均約 15%，未來仍有上升空間。
世界黃金協會最新報告預測，2026 年金價仍可能在目前基礎上再漲 15%—30% 。王青補充，黃金是全球廣泛接受的最終支付手段，央行增持黃金能夠增強主權貨幣的信用，為穩慎推進人民幣國際化創造有利條件。「從優化國際儲備結構，穩慎紮實推進人民幣國際化，以及應對當前國際環境變化等角度出發，未來央行增持黃金仍是大方向。」
