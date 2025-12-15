中國央視春晚LOGO曝光！讓人聯想六四「坦克人」 網驚呼：聞到變天的味道了

《2026年春節聯歡晚會》的主視覺LOGO近日曝光，有許多人聯想起六四天安門事件的「坦克人」照片。（翻攝自微博）

隨著農曆新年也即將到來，中國官媒《央視》近日釋出《2026年春節聯歡晚會》的主視覺LOGO，這回LOGO曝光後引發熱議，有許多人聯想起六四天安門事件的「坦克人」照片，還有台灣網友驚呼「聞到變天的味道了」。

《央視》近日在官網及微博上po出《2026年春節聯歡晚會》的主視覺LOGO，並強調馬年以「騏驥馳騁勢不可擋」為主題，在歡樂吉祥、喜氣洋洋的氛圍中，與全球華人相約除夕夜，共赴一場昂揚奮發、喜慶溫暖、滿滿新意的文化盛宴。

不過這回主視覺LOGO曝光後，4隻馬的連起來的意象雖有成功傳達，但仔細一看，難免讓許多人聯想起六四天安門事件的經典「坦克人」照片。

相關主視覺po文在網路上曝光後，有許多台灣網友留言，「央視已經聞到變天的味道了」「西台灣無誤」「反了反了！」「拉遠看還蠻像的」「生為中國人像是人生的詛咒」「希望中共國的年輕人越絕望越好，絕望值到達臨界點，才有改變的可能」。

