中國央視稱全球抓捕沈伯洋 刑事局籲勿配合宣傳

（中央社記者黃麗芸台北9日電）媒體報導，中國央視威脅將全球抓捕「台獨頑固分子」民進黨立委沈伯洋。刑事局今晚說，言論自由為人民基本權利，將確保不因而遭受跨國威脅，並呼籲民眾勿配合中方宣傳而觸法。

媒體報導，中國重慶公安日前對中國認定的「台獨頑固分子」沈伯洋進行立案偵查，中國官媒央視（CCTV）新聞今天上午發布「起底台獨沈伯洋」影片，威脅會全球抓捕。沈伯洋今天說，央視影片充滿造謠，台灣跟中國是一邊一國，別妄想用羅織罪名方式，把手伸到台灣。

廣告 廣告

對此，內政部警政署刑事局偵查科晚間發布新聞稿表示，台灣言論自由為人民的基本權利，法律均給予最大限度的保障，利其實現自我、溝通意見及追求真理，促進各種合理的政治及社會活動的功能。

刑事局說，將持續以最嚴謹態度維護國民安全與尊嚴，確保人民不因言論或思想而遭受跨國威脅。

刑事局強調，對於涉及境外勢力散布不實訊息、煽動恐懼或干預台灣言論環境的行為，定將依法偵辦；同時，呼籲民眾切勿協助或配合中國官方及其附隨組織進行宣傳、滲透、監控或資料蒐集等行為，以免違反國家安全法、反滲透法等相關規定而觸法。（編輯：李錫璋）1141109