中國央視稱割斷海底電纜是台人走私 海巡署3點聲明駁斥

中國央視昨日報導2名台灣民眾涉及操控「宏泰58」貨輪向中國走私凍品，貨輪受台海巡署驅趕，意外誤損台灣海纜。（翻攝畫面）

中國官媒《央視》報導，2名台灣民眾涉操控「宏泰58」貨輪向中國走私私凍品，貨輪受台海巡署驅趕，意外誤損台灣海纜。對此，海巡署今日發布3點嚴正說明，反控該報導「直接挑戰我國司法管轄權，用以推卸破壞我國海纜之違法行為」。

今年2月底台澎3號海纜遭拖斷，中資背景權宜輪多哥籍「宏泰58」貨輪為始作俑者，但《央視》昨（25日）報導，中國公安公布對7名船員的調查情況，反控2名台灣居民操縱「宏泰58」等船長期向中國走私凍品，同時發布懸賞通告。國台辦發言人彭慶恩強調，2月事件實為2人操控該船從事走私犯罪，抨擊民進黨惡意炒作中國「灰色地帶襲擾」。

廣告 廣告

海巡署今（26日）說明，今年2月25日，台澎第三海底電纜，在台南將軍漁港西北方5浬，遭多哥籍「宏泰58」貨輪破壞，海巡署立即調派艦艇攔停登檢「宏」輪，並押返台南安平港，報請台南地檢署指揮偵辦，4月11日地檢署偵結後提起公訴，6月12日台南地院判處王姓船長犯《電信管理法》第72條第1項之毀壞纜線罪，處有期徒刑3年定讞。

海巡署指出，台灣是民主法治國家，取締斷纜事件，是由檢察官指揮海巡執法，再由法院依科學證據判決，不同的案件，判決結果就不同。「宏泰58」輪船長及船員計8人，全部為中國籍，以多哥籍權宜船掩護，未正確使用船舶自動識別系統（AIS）規避檢查，破壞台灣海底電纜，經檢察官調查、法院判決都確認是故意。

另外以今年10月7日，中國籍船長駕駛「閩連漁60138」漁船破壞馬祖海纜案件為例，經我國司法調查程序後，確認係捕撈時過失毀壞海纜，依電信管理法判處有期徒刑3個月，足證我國司法秉持公正客觀立場，將故意歸故意、意外歸意外。中共宣稱該船涉及兩岸人民合謀長期走私，與本案破壞海纜案件無關，中共公安部門如有具體事證，可以提供給台灣治安機關，合作防制兩岸跨境犯罪，不應藉此操作跨境鎮壓，製造及升高兩岸對立。

更多鏡週刊報導

感覺網路變卡？海底電纜又斷1條「衝擊台灣、新加坡」 國內外至少9條同時癱瘓

中共權宜輪斷我海底電纜 蔡明彥：灰色地帶侵擾列為應處重點

日本靜岡暴力案增至15傷 38歲面具男疑工廠相關人員