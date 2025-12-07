中國央視竟藉台灣慰安婦歷史批賴清德 婦援會嚴正發聲

政治中心／劉宇鈞報導

婦援會要求中國央視立即更正道歉。（圖／翻攝自婦援會臉書）

有關台灣慰安婦歷史，中國中央電視台日前採訪婦女救援基金會，不過報導卻是以「反賴反戰 台灣各界批判民進黨媚日謀獨」為題，批總統賴清德數典忘祖、充當日本淡化殖民統治非法性和侵略性的幫手。婦援會今（7）日發聲明，要央視更正道歉。

該報導部分內容稱，慰安婦問題讓台灣人民徹底淪為二等公民，到以增加稅收、發行公債、強制儲蓄等手段盤剝台灣人民，再到以圍剿和毒氣彈等方式，致使60餘萬台灣民眾慘死於日軍屠刀之下，強迫20餘萬台灣人加入日本軍隊參加法西斯戰爭，歷史清晰記載著日本在台灣所犯下的殖民罪行。

報導更稱，充當日本幫手淡化其殖民統治侵略性，賴清德被批數典忘祖。近年來，民進黨當局卻充當起日本淡化其殖民統治非法性和侵略性的幫手。其不僅否定台灣光復，也站在加害者立場，將抗戰勝利稱為「終戰」。

婦援會對此表示，「阿嬤家和平與女性人權館」由婦女救援基金會於2016年成立，是台灣首座以慰安婦人權運動為基礎、並連結女性人權與和平安全議題的常設場館。

婦援會提到，日前中國中央電視台以二戰結束80週年專題為名前來採訪，並承諾不涉及攻擊台灣、日本等政治操作，本會因此基於教育使命同意拍攝。未料2025年12月5日播出的報導中，中國央視刻意剪接、扭曲脈絡，使慰安婦歷史被誤用為攻擊台灣與日本政府的工具，嚴重誤導視聽與損害本會與阿嬤的聲譽。

婦援會三點嚴正聲明：

一、中國央視以不當手段取得並挪用採訪內容，違反媒體倫理，造成重大誤導。本會要求立即更正與道歉；否則未來將全面拒絕接受中國央視採訪。

二、主張和平即反對侵略，本會反對任何國家發動戰爭，包括中國以文攻武嚇對台灣進行的侵略行為，更支持為保衛台灣安全的國防與民防準備。

三、本會將持續秉持慰安婦阿嬤「追求真相、不陷仇恨」的遺志，深化性別與人權教育，不容歷史傷痛被利用為政治鬥爭的工具。

