中國央視製專題轟沈伯洋威脅全球 沈：別妄想手伸進台灣
政治中心／綜合報導
中國官媒再出手，這回直接點名民進黨立委沈伯洋，指控他宣揚台獨要進行全球追捕，影片長達七分半，刻意製造恐懼氛圍影響台灣國人認知。對此，沈伯洋強硬回擊，批評中國手伸太長，重申台灣跟中國就是一邊一國，而陸委會也發聲明嚴厲譴責。
重慶市公安局民警：「沈伯洋透過發起建立，台獨分裂組織黑熊學院等方式，兜售台獨主張仇中思想，他廣泛地散播台海暴力衝突種子。」中國又追打民進黨立委沈伯洋！官煤央視，直接點名沈伯洋，大肆宣言台獨言論，惡意向台灣民眾兜售台獨主張，是民進黨當局培育的暴力台獨分子，影片長達七分半，甚至揚言要對沈伯洋，展開全球的抓捕行動。
中國官媒再出手，這回直接點名民進黨立委沈伯洋，指控他宣揚台獨要進行全球追捕。（圖／民視新聞）
中國人民大學法學院教授程雷：「沈伯洋這個犯嫌他比較特別，發布通緝令以後呢，在國際社會呢，我們也可以利用國際刑警組織，等一系列的追捕措施，在全球範圍內對他進行抓捕。」立委（民）沈伯洋：「堂堂的一個泱泱大國，把手伸到其他的主權國家裡面，用官方媒體造謠的方式，說真的實在是不可取，更不要講說你們最近，做這個習近平的影片，搞不好都還沒有7分半鐘。」
不只找來學者，還找重慶公安局細數罪行，前立委邱毅也在節目中幫腔。前立委邱毅：「他打擊了陸配了以後，他下面打擊的就是台商。」立委（民）沈伯洋：「我還是敬告央視啦，認真做你們的內宣就可以了，台灣跟中國是一邊一國，台灣跟中國兩邊就是互不隸屬，不要妄想用羅織罪名的方式，把你們的手伸到我們台灣來。」
沈伯洋強硬回擊，批評中國手伸太長，重申台灣跟中國就是一邊一國。（圖／民視新聞）
陸委會也發聲明，中共官媒變本加厲，企圖將恐嚇對象擴及一般台灣民眾，妄圖迫使國人自我審查，形塑寒蟬效應，對於此等極其惡劣、猖狂的手法，陸委會予以最嚴厲譴責，中國的威脅恐嚇牌一打再打，只會多不會少。
