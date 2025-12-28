中國央視「最美記者」當小三遭冷凍！今露面陸網驚呆：完全變另一個人

記者王培驊／綜合報導

中國央視記者王冰冰。（圖／翻攝自微博）

曾被封為中國央視「最美記者」的王冰冰，近來因一段最新工作影片再度成為討論焦點，不過這次引發熱議的，不是她的主持表現，而是「外型變化」。不少網友直言，她看起來和過去甜美、稚嫩的形象差很大，甚至有人驚呼「差別好大，完全像另一個人」。

王冰冰近況照曝光，不少網友直言長相變化很大。（圖／翻攝自微博）

央視頻日前釋出王冰冰探班「鴻蒙星光盛典」幕後的工作花絮，她以記者身分走訪製作間、導播車，介紹轉播設備與流程，專業表現依舊穩健，但畫面一曝光，網友目光卻全被她的臉吸走。有粉絲感嘆她少了過去的「嬰兒肥」，輪廓更立體，整體氣質明顯轉為成熟派；也有人直言「以前是初戀臉，現在更像知性姐姐」，甚至出現「變得有點不一樣了」的聲音。

事實上，王冰冰過去最具代表性的正是她的「淡顏系」長相。不少網友曾形容她是短圓臉搭配嬰兒肥，看起來特別顯年輕，眉峰平緩、眉眼距離較寬，下庭偏短，整體幼態感強；再加上笑起來眼睛瞇成一條線、眼角微微下垂、嘴角上揚幅度大，被封為「初戀臉」、「白月光長相」。也有網友分析，她的臉型並非單純甜美，而是在甜中帶點知性，笑容極具感染力，如今少了稚氣，反而更顯成熟穩重。

王冰冰2008年考入吉林大學文學院播音與主持藝術專業，畢業後進入爆報社，2016年轉戰央視擔任出鏡記者。2020年因清新形象與甜美氣質爆紅，被封為新一代「國民情人」，微博追蹤人數突破百萬，即便曾被起底有過一段當小三的經歷，人氣仍居高不下。

2022年她捲入與仰式世界冠軍徐嘉余的感情爭議，當時雙方高調認愛，卻隨即有自稱徐嘉余前女友的女子出面爆料，指兩人早在2019年交往，王冰冰因此被貼上「介入感情」標籤，形象重挫，一度傳出被調離鏡頭前工作。隔年她逐漸重返螢光幕，陸續參與央視網路春晚、2025年吉林衛視春節聯歡晚會，慢慢恢復曝光。

至於感情狀態，王冰冰曾於2023年7月回應，表示與徐嘉余「感情很好，沒有分手」，但近況始終低調。徐嘉余則在今年11月於第十五屆全運會，以52秒39成績奪下男子仰式金牌，完成該項目四連霸。如今王冰冰再度成為話題人物，外界討論焦點，已從過往的甜美形象，轉為她逐漸成熟、轉變中的樣貌。

