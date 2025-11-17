中國奢侈品市場回穩！Prada、Coach等品牌釋出樂觀訊號
中國奢侈品市場在經歷1年多的疲軟後，正出現回穩訊號。Prada、Coach、EssilorLuxottica與Value Retail的多名高階主管近日在巴黎的摩根大通全球奢侈品與品牌大會（JPMorgan Global Luxury and Brands Conference）接受《CNBC》訪問時皆表示，他們觀察到中國市場的需求正在逐漸回穩，雖然整體奢侈品產業仍面臨中國消費者無論在國內或海外支出同步下滑的壓力，但市場情緒已出現微妙轉變。
中國在新冠疫情期間一度被視為全球奢侈品市場的未來中心，但疫情後青年失業率攀升、房地產市場長期下行、家庭信心疲弱，都令中產階級的可自由支配支出明顯收縮。然而，Prada集團財務長博尼尼（Andrea Bonini）指出，公司對未來抱持「謹慎樂觀」，因為中國與全球奢侈品的結構性需求依然存在，只是復甦速度較預期更慢。他認為，在疫情造成的劇烈震盪過後，真正正常化的市場環境恐怕要到2026年才能看到。
與此同時，Coach的執行長坎恩（Todd Khan）則透露更強烈的成長訊號。他表示品牌在上季於中國市場取得20%的穩定成長，而且這項趨勢已連續維持數個季度。坎恩指出，Coach的價格與品牌定位剛好符合在經濟不確定性下更加謹慎的消費者，因此更能在此階段吸引客群。Coach也加速拓展其在中國的在地化佈局，包含25年的深耕、設置當地共同設計工作室，以及在武漢等地區域中心擴張門市。由於品牌在全球市場布局較平均，Coach的國際成長占整體增幅的4成，使其不受美國關稅波動影響。
來自財報的數據同樣支持市場穩定的觀察。瑞銀集團（UBS Group AG）研究指出，Burberry上季在大中華區的銷售成長3%，優於市場預期的零增長；歷峰集團（Richemont）也透露對中國消費者的銷售已從先前雙位數萎縮改善為近乎持平。該集團在亞太區（APAC）的整體成長達10%，年末動能持續改善。LVMH的財務長卡巴尼斯（Cécile Cabanis）則表示，中國大陸第3季重新轉為正成長，使集團今年首度錄得單季成長。
然而，分析師仍保持謹慎。摩根大通歐洲奢侈品主管巴蒂斯蒂尼（Chiara Battistini）提醒，目前的改善很可能是「基期低」導致的表面數據亮眼，仍難以視為趨勢反轉。她指出部分成長來自消費回流中國本土，而非中國消費力在全球全面恢復。
在需求趨勢仍未完全明朗之際，國際品牌加速推動在地化策略，成為中國市場競爭升溫下的必然選擇。根據 亞洲數位行銷機構「WPIC」聯合創始人兼首席執行官庫克（Jacob Cooke）指出，許多國際品牌提高對中國的行銷資源投入比例，有些甚至超過營收的40%。品牌同時加快新品節奏，並透過本地消費者數據調整設計風格。小紅書（Xiaohongshu）與抖音（Douyin）等社群平台的崛起，迫使公司在內容與產品策略上全面更新。
這一趨勢也向下影響到零售通路，尤其是奢侈品outlet。Value Retail董事長馬爾金（Scott Malkin）指出，公司在中國的資產表現「非常良好」，而全球品牌也鼓勵其加速擴展，以確保能正確呈現真正且有品質保證的過季商品。他認為，outlet模式吸引的「渴望性買家」最終仍將在未來回到全價市場。
眼鏡品牌巨頭EssilorLuxottica同樣看到全面成長。財務長格拉西（Stefano Grassi）表示，公司在北美、歐洲、亞洲都維持雙位數增幅，顯示消費者並未出現降級行為，而是持續被新品與技術創新吸引。儘管各大品牌一致認為中國市場正在回穩，但尚未進入真正的反彈階段。
