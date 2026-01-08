中國女偶像地雷連環爆！性騷擾隊友還約跑

中國女子偶像團體SNH48成員武函御近日被爆出多起負面事件。（圖／SNH48官網）





中國女子偶像團體SNH48近日爆出成員爭議事件，成員武函御被指在團內與多名成員曖昧，被形容是「海王」，更被揭發涉及對未成年隊友言語性騷擾、私生活混亂等爭議，負面指控連環爆，偶像形象幾乎全面崩塌

這場風波起因為武函御不滿曾經和她曖昧過，之後吵架鬧翻的隊友林佳怡在演出中與她互動冷漠，兩人因此各自發文隔空互罵，PO出的聊天紀錄中卻意外曝光武函御與多名團員曖昧過，還曾對未成年室友言語性騷擾。

性騷擾曲晨語

武函御跟當時未滿14歲的室友曲晨語大搞曖昧的同時，還曾出言騷擾對方，曲晨語只是問武函御「在幹嘛」，武函御竟回她「在X你」，曲晨語當下十分錯愕。

牽連其他成員

北京分團的前成員黃怡慈因為曾經來SNH48兼任，與武函御關係不錯，，未料武函御在澄清文內竟表示「黃怡慈曾經哭著說喜歡她」，讓早已退團還被拖下水的黃怡慈，看了十分傻眼。

約跑斷前程

武函御為了澄清自己並沒有違反團內規則在團內談戀愛，不惜自曝入團前曾經談過一段失敗的感情，她還為了避免入團後有和前女友藕斷絲連的機會，通過約跑毀掉她在前女友心中的形象，讓前女友對自己產生厭惡，杜絕任何一絲復合的可能，結果不只毀了自己在前女友心中的形象，還被約跑對象拍下私密照威脅，也毀了自己未來的偶像生涯。

官方動態

目前SNH48官方尚未宣布對武函御的處分，但已經沒收了她官方的社交媒體，不過她目前依然在私人帳號上不斷發文，依照過往的成員處置經歷，武函御最重有可能會受到開除處分。

廣告 廣告

東森娛樂關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110



【更多東森娛樂報導】

●馬筱梅快生了！汪小菲突失控暴走 隔空開嗆抖音高層

●一天很多次！郭書瑤歷任男友「大又會」 浴室被服務全說了

●蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道

