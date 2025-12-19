中國女在日本機場飆罵台灣遊客！矢板明夫：中共鼓動仇外必然結果

中國女遊客（畫面左側）在羽田機場叫囂的影片引起日本網友們痛批。 圖：翻攝Bin Xie X

[Newtalk新聞] 一名中國女遊客17日在東京羽田機場對台灣遊客高聲斥責，反覆叫喊「台灣是中國的」、「出門在外，搞清楚政治」，態度咄咄逼人。警方到場後，台灣遊客以日語說明情況，該名中國女子的同伴竟辱罵「說人話！說狗語啊？」對此，資深媒體人矢板明夫直言，當愛國被簡化為仇恨，當政治口號取代理性與尊重，培養出來的只會是充滿歧視與敵意的國民。

矢板明夫18日在臉書發文寫道：「事件在日本網路上迅速發酵，日本網友的反應相當直接而尖銳。有人感嘆自己曾經因《三國志》、孔子的思想，以及中華料理而喜歡中國文化，但對今日的中華人民共和國只剩下失望，該國官民展現出來的種種野蠻、粗鄙言行，令人瞠目結舌。」

矢板明夫提到：「有日本網友直言，在他國高喊『某某是中國的』，只有『認知水準低下的人』才會這麼做，簡直失禮到荒謬的程度。竟然說日語是『狗語』，『既然這麼討厭日本，為什麼還要來日本旅遊？』更諷刺的是，有人問說：在國外這樣胡鬧，回國後真的會換來什麼『信用加分』嗎？」

矢板明夫指出：「從更深一層來看，這類事件並非偶發，而是中國共產黨多年來持續鼓勵、推動反日、仇外「愛國主義教育」的必然結果。當愛國被簡化為仇恨，當政治口號取代理性與尊重，培養出來的只會是充滿歧視與敵意的國民。這樣的人走到哪裡，衝突就帶到哪裡。」

