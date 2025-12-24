中國女大鬧吉隆坡機場，被爆把航廈當摩鐵「已經住1年了」。圖／翻自@malaymail

馬來西亞網友近日流傳一段影片，一名女子在吉隆坡國際機場與人發生衝突，大吵大鬧。但後來有媒體指出，這名女子應是中國人，並在吉隆坡機場已經住1年了，完全把航廈當成摩鐵來使用。

從民眾拍攝的影片可見，一名女子在吉隆坡機場和其他乘客發生爭執，隨後有一名中年女子出來勸架，試圖緩和女子的情緒，但女子完全不聽勸，依舊一直罵。女子在發洩完情緒後，回到航廈中的位置上，開始自己玩手機，而她的身邊有非常多的行李包圍，環境將當雜亂。

廣告 廣告

據《Malay Mail》報導，這名在機場裡大吵大鬧的女子，是一名中國人，且已在吉隆坡機場住了1年。換句話說，她把機場當成摩鐵，吃喝拉撒睡都在航站裡，至於她身邊的大量行李是否都是她的，目前暫時無法證實，但民眾也發現她把航廈的某一角落，佔據成她自己的私人空間。至於這名中國女為何會住在吉隆坡航廈內長達1內，原因也暫時無人知道，但這段影片隨即引發網友關注，網友就直呼：「航站情緣罵人版？」、「這女子到底發生什麼事了。」

其實航站情緣的真實故事，就是描述伊朗男子納薩里（Mehran Karimi Nasseri）的遭遇，納薩里於1988年至2006年一直住在法國巴黎戴高樂機場，納薩里因為涉及複雜的簽證問題，導致他的身分一直無法被界定，也讓他處在一個「無法被任何國家遣返」的狀態。之後納薩里在1988年8月把戴高樂機場當成自己的家，法國在1999年給他難民身分和滯留法國的權利，但他仍在機場住到2006年，才因生病送醫，最後住進巴黎的庇護所，納薩里在2022年11月病逝於機場。



回到原文

更多鏡報報導

五體不滿足翻版！他下身殘障「同時交往30女」 積極當藝人還娶妻

東京母子4死驚駭命案 警又發現第5具遺體！疑涉殺人+逼小孩尋短

41J肉聲／東京街頭有人持刀亂晃！警力包圍+大聲警報 日警作法引台網友讚嘆