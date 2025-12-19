中國女子大鬧羽田機場 矢板明夫：愛國教育變仇恨主義

即時中心／林韋慈報導

日本東京羽田機場昨（18）日發生一起引發關注的旅客衝突事件，多名中國旅客在機場內與台灣旅客發生口角。其中，一名中國籍女子高喊「台灣是中國的」、「出門在外，搞清楚政治」等言論，對台灣旅客進行言語攻擊，現場氣氛一度緊張。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫今（19）日也發表看法。

矢板明夫指出，當台灣遊客以日語冷靜說明情況時，與該名中國女子同行的另一名女子竟脫口辱罵「說人話！說狗語啊？」言詞粗鄙，令在場旁觀者錯愕。有日本網友感嘆，自己過去曾因《三國志》、孔子思想及中華料理而喜愛中國文化，但對今日的中華人民共和國卻只剩下失望，認為該國官民近年展現出的野蠻與粗鄙言行，令人瞠目結舌。

也有網友直言，在他國公共場所高喊「某某是中國的」，只有「認知水準低下的人」才會這麼做，失禮到近乎荒謬。更有人反問，竟然將日語貶為「狗語」，「既然這麼討厭日本，為什麼還要來日本旅遊？」更具諷刺意味的是，有人質疑，在國外如此胡鬧，回國後真的能換來什麼所謂的「信用加分」嗎？矢板明夫指出，從更深層角度來看，這類事件並非偶發，而是中國共產黨多年來持續鼓吹反日、仇外的「愛國主義教育」所導致的必然結果。

他也總結，當「愛國」被簡化為仇恨，當政治口號取代理性與尊重，最終只會培養出充滿歧視與敵意的國民；這樣的人走到哪裡，衝突就被帶到哪裡。

矢板明夫對羽田機場事件提出看法。（圖／擷取自矢板明夫臉書）









