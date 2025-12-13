中國女子控出國被歧視！喊「想換香港護照」外媒揭真相…

國際中心／張予柔報導



各個國家的護照在辦理入境時的方式皆不同，近日有外媒訪問持有「弱護照」的人會遇到的困難，受訪者分別來自南非、中國與印度，揭露持有非免簽護照者在申請簽證、通關過程中所承受的壓力，不只程序繁瑣，更時常伴隨被質疑、被不信任的感受。









出國像被審問？中國女子控辦簽證受辱「想換香港護照」外媒曝真相…

2025年終版「全球最強護照」榜單出爐，有中國網友表示，過往的旅遊經驗讓她考慮申請香港護照。（圖／Henley & Partners官網）

根據外媒《越南快訊》報導，來自中國的莉莉分享，自己在留學期間多次申請簽證時，曾遭遇態度冷淡甚至帶有質疑意味的提問，像是「是否打算逾期滯留」，甚至被要求額外提供無犯罪前科證明，讓她感覺不受尊重。莉莉坦言，這種壓力不只存在於申請文件時，實際入境邊境時的待遇也令人難受，「如果拿的是歐洲國家的護照，情況或許會完全不同」。她表示過往的經驗讓她考慮申請香港護照，雖熱愛自己的國家，但她還是「想換護照」。

南非女子亞歷克斯感嘆，持南非護照出國屢受限制，繁瑣簽證流程耗時又燒錢，直言「如果有人給我另一本護照，我會毫不猶豫接受」。（示意圖／民視新聞資料照）

居住在新加坡的南非女子亞歷克斯因工作與旅遊需求經常出國，但南非護照卻讓她屢感挫折。她指出，南非護照在亨利護照指數中排名第51位，仍需面對繁瑣簽證流程，像是申請澳洲簽證時，被要求上傳十年前護照的每一頁。她回憶，曾與伴侶規劃歐洲旅行，卻得同時申請申根區與英國簽證，整個流程耗時近六週，期間還被要求提供銀行蓋章的財務證明，卻多次遭拒，最終只能花錢解決，直言時間與金錢都被消耗殆盡「如果有人給我另一本護照，我會毫不猶豫接受」。印度商人羅伊也表示，持印度護照幾乎無法「說走就走」，每次赴歐都得提前數月準備，詳細申報行程細節，讓旅行失去彈性與樂趣。

