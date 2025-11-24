中國女子走路詭異...海關一查裙底：竟藏229條活魚！

中國一名女子把229條活魚藏在長裙裡，企圖闖關走私。翻攝自微博



中國一名女子近日從香港準備入境廣東時，在羅湖海關被發現步伐有異，攔查後赫見她的長裙裡，藏著兩個塑膠袋，裡頭竟裝有多達229條活魚。由於這批魚類屬於禁止攜入的物種，當場被扣留，女子也被送辦。

根據中媒報導，中國海關總署微信近日公布一段監視畫面，顯示有名身穿黑色長裙的中年女子，經過羅湖海關監管區時雖一直低頭玩手機故作鎮定，但怪異的裙擺及步伐仍引起海關注意。

女子邊玩手機邊過海關，但走路姿勢和怪異的裙擺仍引起海關注意。翻攝自微博

海關示意她到一旁接受檢查，女子見形跡敗露，便掀起長裙，左右兩側各掛著一個紅、白色塑膠袋，打開一看，裡頭竟是滿滿的活魚，總計多達229條。

經海關判定，這批活魚應是平鰭鰍魚，主要棲息在亞洲山區溪流，是淡水魚，腹鰭呈吸盤狀，屬於觀賞魚。由於可能攜帶寄生蟲、病原影響生態，依規定不得入境中國，因此當場扣留，並將女子依法處置。

兩個塑膠袋裡裝滿活魚，總計229條。翻攝自微博

女子企圖走私的平鰭鰍魚為觀賞魚，中國為防寄生蟲禁止入境。翻攝自微博

