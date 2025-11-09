中國女導演控遭「鷹眼」傳色情照騷擾、恐嚇！對話紀錄曝 傑瑞米雷納回應

37歲中國導演周依（左）指控傑瑞米．雷納（右）傳不雅照性騷。圖／翻攝自IG@yizhouofficial、jeremyrenner

以漫威超級英雄片《復仇者聯盟》「鷹眼」聞名的美國演員傑瑞米．雷納（Jeremy Renner），遭37歲中國導演周依（Yi Zhou）指控，2人合作拍攝期間，雷納多次向她傳送「色情影片及私密照片」，甚至在發生爭執後恐嚇向移民局（ICE）舉報；對此雷納則否認性騷一事，指控周依「虛假、誹謗性極高」，並揚言採取法律行動。

周依日前接受《Daily Mail》專訪，表示她與54歲雷納於今年7月合作紀錄片《Chronicles of Disney》及動畫片《Stardust Future》時，雷納就開始多次越界行為，某次雷納在家中開會時「喝下一整瓶紅酒，接著暴怒咆哮2小時」，嚇得她將自己反鎖浴室，向拍攝工作團隊、朋友發送所處地址保障安全，驚恐道「我只能祈禱他不要闖進來，當下真的以為自己會死」。

廣告 廣告

周依稱雷納從6月首次聯繫她後，開始頻繁傳送「私密照片與色情短片」，還附上流口水表情符號說「這樣可以嗎？」周依指自己起初相信雷納的誠意，「他說他單身很久了，也願意發展一段長期的戀愛關係」，但事後才發現他「利用我又否認我們的關係」、「有暴力傾向」，指出根據過去公開報導，雷納以前也有過這種訊息騷擾行為。

周依指控傑瑞米．雷納傳不雅照、有暴力傾向。圖／翻攝自IG@yizhouofficial

周依接著說，當她要求雷納「尊重我作為一名女性和一名電影製作人的身份時，對方竟威脅要向移民局（ICE）舉爆；同時她提供2人聊天對話截圖，竟是雷納回覆「你的移民狀況將被通報」；雖然周依並未公開後續內容，她認為「沒有任何女性、導演、創作者，應該在恐懼與權力不對等中工作。」

隨著指控曝光，雷納律師馬提．辛格（Marty Singer）隨即向周依發出律師信，表示雷納只是「在一次短暫、雙方自願的接觸後，便明確表示不再進一步發展關係」，反而是周依「持續騷擾他、傳送上百條挑逗訊息」，並以「若不為她的電影宣傳就公開抹黑」威脅，律師否認周依性侵指控，警告周依若不停止散佈言論，將面臨嚴重的法律後果，包括數百萬美元的賠償。

廣告 廣告

報導指出，周依曾於9月在社群平台上傳2人同在敞篷車內的影片，當時引起外界揣測戀情；不過短短一個多月，竟公開指責雷納「行為不當、拒絕為作品宣傳」，聲稱自己因恐懼而「長期處於精神痛苦中」，引起外界專注。



回到原文

更多鏡報報導

高雄駁二讓淘寶辦活動惹議 官方緊急喊卡仍挨轟

「社會怎麼了？」身障者坐優先席遭老翁拍照公審 捷運警喝令刪文

大學課上一半填個資賺200元？家長：擔心台灣「被藍白賣掉」