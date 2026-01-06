中國女導演柬埔寨離奇墜亡！年僅23歲 最後現身畫面疑點曝

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

中國女導演兼編劇賴宇晴，日前在柬埔寨金邊拍攝短劇期間發生墜樓意外，經搶救無效，於今年1月2日不幸身亡，年僅23歲。她曾入圍第30屆釜山國際電影節，入圍作品《潮汐低語》（Whisperings of the Moon）的故事背景即設定在柬埔寨金邊。當地警方已展開搜查，尚未排除人為因素，相關案情仍待釐清

中國女導演兼編劇賴宇晴在柬埔寨離奇墜亡，年僅23歲（圖／翻攝自微博）

綜合《星島頭條》與《柬中時報》報導，警方指出，事故發生於去年12月30日凌晨0時30分左右，地點為一棟多國籍人士共同居住的民宅。一、二樓為出租空間，住戶包含印度、中國與法國籍人士，居住結構與人際關係相對複雜。賴宇晴被發現時已身受重傷，隨即送往金邊的柬蘇友誼醫院搶救，仍於1月2日下午5時宣告不治。

廣告 廣告

警方調閱監視器畫面發現，去年12月29日晚間11時22分，一名法國籍男子返家開門時，畫面中可見賴宇晴站在屋外。隨後，她被帶入屋內並進入樓上居住區，這也是她生前最後一次清楚出現在監視器畫面中。凌晨0時30分，樓上傳出談話聲響後，賴女即自高處墜落至地面，一樓的兩名友人隨即下樓查看並將她扶起。

據了解，賴宇晴自2024年起赴柬埔寨，與一名印度籍男子及一名中國籍女子合作製作短劇。其父親表示，女兒曾於2025年9月19日赴韓國領獎，但對她在柬埔寨的實際生活與工作情況並不清楚。接獲外甥通知後，父親於12月31日晚間飛抵柬埔寨，隨即前往醫院陪同照料。

醫院開立的死亡證明指出，賴宇晴死因為頭部與身體遭受嚴重撞擊，包括腦部腫脹出血、肺部挫傷併血塊，以及鎖骨與脊椎骨折，事發後即陷入昏迷。警方也在現場欄杆採集到指紋痕跡，作為後續調查的重要證據。案發時與死者同層的2名友人，已被帶往刑事警察局協助調查，相關案情仍待釐清

更多FTNN新聞網報導

晚安小雞刑期進入倒數！柬埔寨監獄證實出獄在即 1原因恐遣送至中國

《左撇子女孩》搶進奧斯卡15強！鄒時擎盼將夜市推向國際 成台灣首位入選女導演

晚安小雞被關1年7個月！薔薔赴柬埔寨探監曝現況：牢房擠50人、每天唱國歌

