中國女工斷耳「暫移植腳背」5個月！成功復位畫面曝光
國際中心／張予柔報導
中國山東一名孫姓女工今年4月在工廠工作時發生工安意外，左耳連同部分頭皮被機器設備扯斷。事故當下，傷口嚴重污染，加上離斷耳朵時間過長，當下要靠手術復原成功率極低。但若放棄治療，孫女將面臨永久左耳缺失的遺憾，醫療團隊決定挑戰手術極限，提出創新的「寄生」方案，來保住她的耳朵與容貌。
醫療團隊決定對該女子進行「異位寄養再植」的手術方案，將耳朵暫時放到腳背上。（圖／翻攝自小紅書）
根據中媒《齊魯晚報》報導，醫療團隊採用「異位寄養再植」的手術方案，將斷耳暫時移植到孫女的腳背上。選擇腳背作為寄養床，是因為足部皮膚比較厚、彈性與耳部軟組織高度匹配，且同時能找到直徑僅0.2到0.3毫米的微小血管，與離斷耳朵血管口徑契合，還能為耳朵提供穩定的營養供應，避免組織壞死。
經過了5個月的寄養，孫女的耳朵順利的被放回原位，不只保住性命，也恢復容貌。（圖／翻攝自小紅書）
醫療團隊解釋，這個過程是先建立臨時血供，使耳朵組織在等待頭部創面癒合期間，還能保持耳朵組織活性。經過了5個月的寄養，孫女耳背上的「寄養耳」終於穩定，刀口疤痕逐漸平整、皮膚也變柔軟，最終在通過二期手術後，成功「回遷」至原位。醫療團隊表示，這種手術難度極高，猶如在刀尖上跳舞，但最終讓患者不僅保住了生命，也恢復了容貌。
