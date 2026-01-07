中國女店員「手攪奶茶」超噁！官方怒開除

▲中國飲料店「霸王茶姬」一名女店員「徒手操作」飲料的影片，近日在中國網路上瘋傳。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 中國社群上近日瘋傳一段飲料店店員「徒手操作」的影片，影片中一名「霸王茶姬」的店員未帶手套，徒手在雪克杯中擠壓檸檬片、攪拌奶茶，超噁心畫面引發網友熱議。

綜合中媒報導及微博消息，網路上瘋傳一段影片，一名霸王茶姬的女店員，未帶手套就徒手擠檸檬、用手攪拌奶茶，還把灑出來的奶茶用手刮回杯中，畫面相當噁心。

霸王茶姬6日透過官方微博發布調查通報，表示高度重視該事件並展開內部調查。經查，涉事店員為福建漳州龍文寶龍廣場門市人員，該門市已自即日起無限期停業，待完成整改並通過嚴格驗收後才可復業。

官方調取監視器後確認，物料拍攝後當場銷毀未流入銷售環節，操作區事後完成消毒，日常生產通過自動化設備實現人料分離，該行為屬個人違規。

官方及影片中店員也解釋，是為跟風網路「印度奶茶」熱梗博取流量，在即將開始打烊時，用當天門店的報損廢棄物料進行模仿擺拍，現場亦依食品安全規範完成常規清潔與消毒流程。

不過，該名女店員也被抓包，一度謊稱是「打烊後操作」，但隨即被網友打臉，她曾承認拍攝時間是早上九點，正在營業時間。

霸王茶姬也通報，該名涉事店員已予以立刻辭退處理，理由為「嚴重違紀及誠信問題」。涉事門市店長及區域督導因管理監督失職，已被公司給予降職處分。

霸王茶姬強調，涉事行為嚴重違反公司食品安全操作規範，其公開影片內容完全背離品牌對食品安全與誠信經營的堅持，已觸碰品牌價值底線，公司「既感震驚又感憤怒，不會包庇」，並再次重申對食品安全的重視。

「印度奶茶」的網路哏，自2025年11月起就在中國的瑞幸、益禾堂等茶飲品牌員工中流傳，反映行業對員工社交媒體行為邊界管理缺失。輿論批評將食品安全娛樂化觸碰底線，且店員事後撒謊加劇公眾不滿。

不少網友也直言：「花這麼多錢買一杯奶茶，肯定都希望乾乾淨淨的啊，玩梗為啥要發這麼多次啊，以後做好員工培訓吧，不要招一些太妹了，很無聊」、「看看抖上她發了多少這種操作，玩的太過容易引起反感，被人抓典型一點都不冤」。

