中國女搭郵輪獨旅突失蹤！全程沒下船、僅點1杯柳橙汁 友人1句話掀熱議

中國女搭郵輪獨旅突失蹤。

一名旅居在德國的中國籍女子近日驚傳失蹤，她於10日搭乘郵輪展開地中海旅行，豈料不到2天後突然音訊全無，郵輪公司查看紀錄，發現她並未登記下船，且在船上只點了一杯柳橙汁，是否不幸落海仍有待釐清。對此，董女友人透露12日收到對方最後一封訊息，隨後失去聯繫，不過也對於她「獨旅」感到意外。

根據中國《新京報》、《瀟湘晨報》等媒體報導，一名旅居德國的董姓女子10日在西班牙馬約卡島（Mallorca）帕爾馬港，獨自搭乘月光號郵輪（AIDAluna）參加地中海航線旅行，12日郵輪停靠法國馬賽後突然失去聯繫。

郵輪公司指出，董女自10日登船後並未辦理正式離船手續，判斷並非滯留於法國蔚藍海岸，極可能在郵輪上失蹤。根據紀錄顯示，董女在船上只點一杯柳橙汁，至於是否落海失蹤，仍有待進一步調查釐清。

董女友人表示，從沒有想過董女會獨自出遊，且坐郵輪更是讓人意想不到，如今失蹤已超過一週，讓人相當擔憂，「如果在船上被困在哪裡，晚一分鐘就多一分危險」。她也透露，與董女最後一次聯絡是在12日19時48分，從此音訊全無。

報導指出，中國駐德國大使館方16日接獲消息，派遣當地警方抵達董女住處搜查，發現門窗緊閉，窗簾也被拉上，並沒有人影，且電話一直處於關機狀態，連社群訊息也沒有回覆。

據了解，月光號郵輪原定10日從西班牙馬約卡島帕爾馬港出發，12日停靠法國馬賽，15日折返回帕爾馬港。對此，董女母親也向媒體透露，自己準備辦理簽證，抵達當地尋找女兒。

新聞曝光後掀起網友熱議，紛紛表示「獨自旅行太危險了，要是突發意外無法及時報警，也沒人幫助，默默地消失」、「在海上突然消失那只能掉海裡，郵輪都有監視器，而且沒有什麼死角，慢慢查一定能找到」、「郵輪上應該有監視器，看看是不是真的落水」。



