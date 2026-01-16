中國女星出事！全平台帳號遭管控「禁止關注」 陸網瘋猜：恐有監管介入

娛樂中心／綜合報導

中國主持人李湘。（圖／翻攝自微博）

中國知名主持人李湘16日突遭多個社群平台同步限制關注，引發外界高度關注。包含微博、抖音與小紅書在內，其帳號目前皆顯示為「禁止關注」狀態，新用戶無法追蹤，但既有粉絲仍可瀏覽過往內容，平台也未對外公開具體違規細節。

李湘微博、抖音與小紅書三個平台都被禁止關注。（圖／翻攝自微博）

李湘過去長期活躍於社群平台，影響力驚人，其中微博粉絲數高達2456.2萬、抖音421萬、小紅書約48.7萬，被視為中國直播帶貨與娛樂產業的重要指標人物之一。如今多平台同時採取限制措施，迅速在中國網路掀起討論，不少業內人士認為，這類「跨平台同步動作」並不常見，背後恐涉及監管層面的介入。

李湘近年常因高調展示奢華生活引發爭議，時常帶著女兒王詩齡（Angela）出入時尚與上流社交圈，相關內容也多次成為話題。事件曝光後，中國網友議論紛紛，有人直言她「早已忘了初心」、「那麼有錢卻一點都不懂得低調」，也有人認為近年中國對炫富與拜金主義的整治力道加大，直言「不能再走炫富路線了，這次可能真的被點名」。另有網友將事件與政策背景連結，揣測可能與2025年中國推動的「清朗行動」有關，該行動明確針對炫富、炒作階級差距等不良價值觀進行整治，也讓部分網友留言表示「這回終於出手收拾她這一家子了」。

李湘近期的炫富作風多次登上熱搜話題。（圖／翻攝自微博）

除價值觀爭議外，網路上也流傳與財務、稅務相關的猜測。李湘名下曾擁有多家企業，但目前已有14家公司顯示註銷狀態，引發外界對其財務結構與稅務合規性的聯想，有網友甚至點名「是否涉及資金轉移海外」、「會不會牽涉稅務問題」。不過相關說法皆未獲官方證實，仍停留在網路討論層面。

此外，也有傳言指向隱私侵權事件，但同樣缺乏具體證據。部分網友則提及李湘前夫王岳倫先前傳出的爭議事件，猜測兩人是否存在關聯，但相關內容並未獲得任何權威單位回應。而李湘與王岳倫所生的女兒王詩齡，其個人社群帳號目前未受到影響。李湘最後一次公開發文，停留在2025年12月28日，當時她在抖音上傳女兒與藝人張藝興跨年夜同框的影片。

針對帳號被禁止關注一事，中國媒體《極目新聞》向各平台客服查詢，小紅書客服表示已記錄相關情況，將進行核實處理；抖音客服則回應，無法查詢他人帳號被限制關注的具體原因；微博頁面則直接顯示「該用戶因違反法律法規或《微博社區公約》被禁止關注」。至於實際原因為何，目前仍有待官方進一步說明。

