中國女星才爆離世！傳下1位是「這大咖男星」線索曝

娛樂中心／周孟漢報導



中國男星于朦朧9月11日墜樓身亡，震驚兩岸娛樂圈，由於案情疑點重重，引發各種揣測，網路上更流傳他遭受虐待與凌辱後被拋下樓，甚至傳出他私密處殘留多人體液。而在于朦朧離世後，則有靈媒透露，中國女星陳都靈同樣遭人凌虐「已經離世」，且臉部遭人焚燒，如今更指出這些邪教徒還有下一個目標，「關鍵線索」曝光後，讓網友們瘋狂猜測是「1大咖男星」。

中國女星才爆燒臉離世！邪教徒下個目標疑是「這大咖男星」關鍵線索流出

中國男星于朦朧墜樓案疑點重重，引發各種揣測。（圖／翻攝自微博）

廣告 廣告

網紅蓓姨今（2）日透過Youtube上傳新片，先是稱美國靈媒Deborah指出「陳都靈已經離世」，表示她在11月22日、最後一次為陳都靈通靈時，當時她情況不太好，但還活著，然而就在上週，陳都靈就遇害，綁架者把陳都靈和其他受害者的生死掙扎當成娛樂，把過程拍成影片直播，還在暗網上販賣謀利。

中國女星才爆燒臉離世！邪教徒下個目標疑是「這大咖男星」關鍵線索流出

美國靈媒Deborah指出「陳都靈已經離世」。（圖／翻攝自小紅書）

Deborah進一步透露，陳都靈在與人搏鬥過程中，還被人焚燒面部，並表示她是在礦區遭人殺害，「根據靈魂的描述，在她（陳都靈）死之前，于朦朧和郭俊辰都陪伴在他身旁，撫慰著她的靈魂」，Deborah也提及2位首長，1位姓王，另1位姓董，以及于朦朧經紀人杜強，認為杜強可能藏身於索馬里，「要嘛在躲藏，要嘛在進行更多的非法活動」。

中國女星才爆燒臉離世！邪教徒下個目標疑是「這大咖男星」關鍵線索流出

Deborah也提及這些邪教徒的下一個目標，「將是一個姓胡的人」，讓網友們瘋猜是中國男星「胡歌」。（圖／民視新聞網）

值得一提的是，Deborah也提及了這些邪教徒的下一個目標，「將是一個姓胡的人」，消息曝光後，立刻讓網友們猜測是中國男星「胡歌」，驚喊「好可怕，大家多關注胡哥，看能不能救救他」、「如果真的是胡歌，我覺得這件事情會變得無法收拾」、「怎麼救胡歌？大家快想想辦法！胡歌已被抓了嗎？現在的是真胡歌嗎？」、「恐怖的國家，這是失控了！」、「天啊，胡歌……為什麼」。

《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：中國女星才爆燒臉離世！邪教徒下個目標疑是「這大咖男星」關鍵線索流出

更多民視新聞報導

中國1女星爆「被獻祭已離世」！臉遭人焚燒全被拍

台灣爆已有活摘器官！醫檢師曝2關鍵急澄清：假議題

中配錢麗遭廢止「依親居留」生效了！無法工作、用健保

