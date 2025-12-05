中國女星爆燒臉離世！疑冒牌替身「假面穿幫」畫面流出

娛樂中心／江姿儀報導



中國37歲男星于朦朧9月墜樓身亡，警方以「失足意外」結案，隨後網路上流傳「獻祭」、「虐殺」等各種陰謀論，甚至牽扯出中共高層與娛樂圈黑幕。沒想到近期又傳出中國女星陳都靈受困遭虐、臉部遭人焚燒、被獻祭已離世，甚至爆出現今露面的她非本尊，而是帶著人皮面具的替身。網上瘋傳她直播的「詭異畫面」，引發網友熱議，不過工作室已發聲明否認相關說法。





中國女星陳都靈（右）遭爆成為于朦朧（左）後的第2人，疑遭虐被獻祭。（圖／翻攝自微博、陳都靈工作室微博）

陳都靈以清新脫俗的氣質與高䠷纖細的身形著稱，還是個校花高材生。她於 2015 年因出演蘇有朋執導的電影《左耳》正式踏入演藝圈，近年更憑多部熱播劇逐漸走紅、人氣持續攀升。然而近期社群瘋傳陳都靈成為于朦朧後的第2人，謠言還稱她被關起來凌虐、被獻祭「已經離世」，甚至傳出現在鏡頭前的陳都靈並非本人，而是帶著矽膠面具的替身。

陳都靈10月18日生日直播，梳髮時拉扯皮膚畫面流出，遭質疑非本尊。（圖／翻攝自微博、Threads）

10月18日陳都靈32歲生日當天開直播與粉絲互動，事後直播中的「詭異畫面」在網路流傳，其中造型師替陳都靈梳理頭髮，拉扯髮絲、脖頸紋路等畫面被翻出。網友質疑陳都靈近期狀態與以往不太相同，指出她的臉部表情略顯僵硬、神情不自然，外貌細節如黑痣、手臂膚色、臉型與五官等皆出現差異，因此有人猜測鏡頭前正在化妝的她並非本人，而是戴著矽膠面具的替身。

陳都靈直播脖頸紋路怪異，遭網友質疑鏡頭中非本尊，而是戴著矽膠面具的替身。（圖／翻攝自陳都靈微博、Threads）

畫面曝光，網友留言討論「真的不像！那些工作人員都在演戲，手部動作很輕柔深怕穿幫」、「那個假皮一直被扯，背景還有喊叫聲」、「根本不是陳都靈，完全不同人！」、「戴了皮？」、「假皮ㄟ」、「這絕對不是她本人」、「冒牌的？」、「是假的，太明顯了」、「細思極恐！」，不過有網友不信「誰扯頭髮頭皮不會一起被扯…」，也有人認為容貌改變是因為整形或是直播濾鏡影響「應該是單純美顏濾鏡穿幫而已吧？」。不過以上說法皆為網路討論與揣測，未經證實純屬謠言。對此，陳都靈工作室上月18日發出律師聲明，嚴正駁斥替身傳言，並表示將依法追究造謠者的法律責任。

陳都靈工作室上月18日發出律師聲明，嚴正駁斥替身傳言。（圖／翻攝自微博＠京都律師事務所）





