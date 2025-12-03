中國女星爆離世「臉被燒毀」！工作室曝12月行程打臉了

娛樂中心／楊佩怡報導

中國男星于朦朧在今年9月11日於北京墜樓身亡，年僅37歲；事件至今已過兩個多月，但輿論對真相的追問從未停過。沒想到近日又傳出中國女星陳都靈同樣遭人凌虐「已經離世」，且臉部遭人焚燒，網路上慎只有疑遭虐待的錄音檔流出，震驚不少中國網友。不過，陳都靈工作室在1日晚間，立刻公開接下來的行程，且陳都靈也在今（3）日也在社群發布Live動圖，像是間接打臉死亡謠傳。





中國女星爆遭「獻祭、燒臉」已離世！工作室曝她「12月3行程」打臉謠言

陳都靈遭傳已身亡，直播中的人不是本尊，而是帶著矽膠面具的替身。（圖／翻攝自陳都靈微博）

于朦朧過世後，網路上就出現各種陰謀論，最新謠言則是女星陳都靈早已身亡的傳言。網紅蓓姨2日上傳新片稱，美國靈媒Deborah表示「陳都靈已經離世」，透露在11月22日、最後一次為陳都靈通靈時，雖然她情況不太好，但還活著，然而就在上週，陳都靈就遇害，綁架者把陳都靈和其他受害者的生死掙扎當成娛樂，把過程拍成影片直播，還在暗網上販賣謀利。靈媒Deborah還透露，陳都靈被迫與一個編號為100的人搏鬥與求生，過程中還被人焚燒面部，並表示她是在礦區遭人殺害。

中國女星爆遭「獻祭、燒臉」已離世！工作室曝她「12月3行程」打臉謠言

陳都靈近日每每發布的近況，都會被網友質疑是替身幫忙發的。（圖／翻攝自陳都靈微博）

不僅如此，先前網路上就出現許多張對比照，有網友發現陳都靈的長相跟過去拍戲、出席活動時都長不太一樣；還有人認為近期出現在鏡頭前的陳都靈並非本人，而是帶著矽膠面具的替身。更有人指出中聽見疑似陳都靈的聲音在哭喊著，「你幹嘛？你幹嘛？放我出去！」，認為真實的陳都靈被控制了。陳都靈工作室則在11月18日發出律師聲明，嚴正駁斥替身傳言，並表示將依法追究造謠者的法律責任。

中國女星爆遭「獻祭、燒臉」已離世！工作室曝她「12月3行程」打臉謠言

工作室公開陳都靈12月的行程，打臉死亡謠言。（圖／翻攝自陳都靈工作室微博）

同時工作室也在12月1日晚間公布了陳都靈接下來的行程，工作室指出12月16日在北京有盛典活動、12月20日和21日在海口有盛典活动、12月23日則在杭州有商務活動；工作室的操作似乎是正面打臉死亡謠傳。值得一題的是，陳都靈今（3）日在微博帳號也發文PO出live照片，間接證明本尊還在世，不過對於網路上的謠言則沒有多做回應。

中國女星爆遭「獻祭、燒臉」已離世！工作室曝她「12月3行程」打臉謠言

陳都靈工作室11月發布律師聲明，正面駁斥替身傳言。（圖／翻攝自陳都靈工作室微博）





