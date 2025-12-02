中國女星爆「遭虐被獻祭」！昔直播「詭異1幕」流出
娛樂中心／江姿儀報導
中國37歲男星于朦朧9月離奇墜樓身亡，警方卻以「失足意外」草草結案，隨後網路上流傳「獻祭」、「虐殺」等各種陰謀論，甚至牽扯中共高層傳聞與娛樂圈洗錢問題。事後又有人爆料，中國多位明星被盯上，其中靈媒透露演出電影《左耳》的32歲女星陳都靈將成為于朦朧後的第2人，稱她正受困遭虐中，還說她將在12月5日被獻祭。先前網路上瘋傳陳都靈直播的影片再被網友挖出，「詭異1幕」引發熱議。
中國女星陳都靈（右）遭爆成為于朦朧（左）後的第2人，疑遭虐被獻祭。（圖／翻攝自微博、陳都靈工作室微博）
陳都靈外型清純秀麗、身材高䠷，不僅擁有校花級長相，還成績優異。2015年她參演蘇有朋執導的電影《左耳》出道，近年主演多部熱播劇，人氣攀升。不過網紅蓓姨日前於Youtube爆料，指出美國靈媒Deborah在與于朦朧通靈時，得知陳都靈被關起來凌虐，將於12月5日被獻；今（2）日蓓姨再上傳新片，稱美國靈媒Deborah表示「陳都靈已經離世」。
陳都靈10月18日生日直播，遭質疑容貌改變非本尊，疑似傳出受虐哭喊聲。（圖／翻攝自微博、X）
早在上個月網路上就流傳一段直播影片，內容為陳都靈10月18日32歲生日當天直播片段，卻有不少粉絲驚見直播中的陳都靈臉部僵硬、神情詭異，容貌與過往有差異，黑痣消失，手臂、膚色、臉型、五官都不一樣，質疑鏡頭前正在化妝的陳都靈非本人，而是帶著人皮面具的替身。直播當下背景聲音雜亂，不斷傳出哭喊聲「你打我阿？」、「你幹嘛？你幹嘛？放我出去！」，網友認為聲音疑似是真陳都靈發出。
陳都靈工作室上月18日發出律師聲明，嚴正駁斥替身傳言。（圖／翻攝自微博＠京都律師事務所）
畫面曝光，網友留言討論「好可怕，都是偽人吧？」、「非常不像，看眼神和靈氣完全不同人！」、「眼神是騙不了人的，新的陳都靈邪裡邪氣，不像正常人」、「這兩個真的看起來不同人耶」、「那真的跑去哪？」、「看出來根本不是同一個人！」。不過也有人認為以上說法純屬謠言，容貌改變只是因為接受整形手術「動整型手術了吧？」，也有人表示「直播濾鏡很大」、「有可能是特效濾鏡弄得怪怪的吧」。對此，陳都靈工作室上月18日發出律師聲明，嚴正駁斥替身傳言，並表示將依法追究造謠者的法律責任。
原文出處：中國女星爆「臉遭燒、被獻祭」！昔直播驚現「詭異哭聲」疑凌虐畫面流出
