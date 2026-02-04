中國女星稱「GD挺喜歡我」要坐大腿！遭質疑怒回嗆：騙你是狗

中國女星易易紫爆遭GD拉到大腿上坐，被網友罵翻。圖／翻攝自微博、xxxibgdrgn

中國38歲女星易易紫日前在直播中提及，自己曾在聚會中受南韓天團BIGBANG隊長GD權志龍主動拉到腿上坐，更與T.O.P崔勝鉉有過親密合照，易易紫還強調，若當時一個不小心，可能與權志龍「有可能」，至於這2個男人「很難選」；直播片段傳開，遭粉絲砲轟說謊不打草稿、賣貨沒流量只好編故事。

易易紫日前在直播中指出，某次聚會上被權志龍拉到大腿坐，而聚會結束後感覺到權志龍「挺喜歡我的」，否認自稱權志龍女友一事，表示當初若一個不小心「就有可能」；而某次權志龍在東京舉辦演唱會，易易紫稱與權志龍偶遇時還跟她主動打招呼。

易易紫自稱權志龍很喜歡她，強調「騙你是狗啊」。圖／翻攝自微博

然而過去易易紫曾稱自己與T.O.P崔勝鉉有過一段戀情，以「前夫哥」稱呼對方，更流露出親密合照，當時已引起一波言論；甚至曾因爆料男星楊洋私下行為，隨即於11分鐘後遭楊洋工作室以「假！」字狠狠闢謠，喪失公信力。

如今直播再次提及，若權志龍與T.O.P相比「很難選」，遭遭粉絲質疑「權志龍會喜歡她？」、「別吹牛逼了你靠近權志龍的前一秒老虎哥就會把你扔出去」、「我想賣貨沒流量了就這樣編故事」、「我當初就不該讓你從精神病院出來」，認為易易紫言論缺乏確切時間、地點等資訊，同時GD無論公開或是私人行程，身邊都會有4至6名保鑣，直指連靠近權志龍一步都有問題。



