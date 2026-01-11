中國女星閆學晶為兒哭窮「幾十萬難養家」遭封號 一夜掉粉20多萬

中國女演員閆學晶近日在直播中「哭窮」引發爭議，她稱兒子一家收入「就掙個幾十萬（人民幣），無法維持家庭運轉」言論，遭到大批網民抵制、舉報，不僅她在抖音和快手等多個平台的直播帳號被禁止關注，一夜掉粉20多萬，她代言了十餘年的「統廚」品牌方也稱將與她「切割」，除停止代言，並將向閆學晶追責，索要名譽損害等經濟損失；閆學晶代言的另一品牌「佐香園」宣布已解除與閆學晶的代言合作。

據紅星新聞報導，閆學晶近日在直播中說，「他（兒子）一年不得個百、八十萬的，這個家才能運轉，但他掙不來，一個戲就掙幾十萬，關鍵兩口子工資沒有那麼高」。這段透露兒子收入的言論引發爭議，不少網民指閆學晶「哭窮」、「炫富」，稱她在直播裡嫌棄兒子、兒媳年入40萬元人民幣(約5.7萬美元)在北京活不下去，還要自己帶病帶貨補貼的「何不食肉糜」姿態惹怒了網民。

網民紛紛留言，「你讓月薪3000元的牛馬情何以堪」、「真狂妄啊」、「一部戲就幾十萬元呀，這還不夠用」、「現在大家日子都不好過，大家火氣都很大，妳這句話剛好戳中大家的痛點，格外刺耳」。

大批網民發起抵制閆學晶代言的產品、拒看她演的戲，並到相關社交平台舉報她的言論。閆學晶抖音、快手等平台帳號10日已被禁止關注，其中，快手平台顯示「該用戶因違反社區規定被禁止關注」。截至10日上午9時許，閆學晶抖音帳號粉絲數量為356.6萬，快手帳號粉絲數量為2119萬，對比被禁止關注之前已掉粉20多萬。與閆學晶關聯的多個小號目前也已設置為私密帳號並清空作品。

這段透露兒子收入的言論引發爭議後，網上又傳出兩段視頻稱閆學晶正式回應，怒罵網友們是「酸黃瓜」。閆學晶的兒子林先生對此說：「從始至終我們也一直沒有回應，網上所有的回應都是不實的。」

閆學晶還因為這段話丟了代言，與她有十餘年合作關係的「統廚」品牌負責人張先生表示，該企業也捲入這場輿論漩渦，許多產品被退貨，公司已作出與閆學晶切割的決策，將來不再使用閆學晶的形象在產品包裝上；並稱公司也正在清點損失，今後會向閆學晶方追責，索要包裝棄用、短期停產、名譽損害等經濟損失。閆學晶代言的調味品品牌「佐香園」也宣布，基於輿論與品牌價值考量，已解除與閆學晶的代言合作。

有評論指出，有「國民媳婦」之稱的閆學晶因直播哭窮翻車，連官媒也痛批其喪失藝德。也有網民認為她說的是現況，只是認知不同，「北京以前年薪千萬、幾百萬的現在年薪百、八十萬根本養家很費勁，從簡入奢易，從奢入儉難」。

