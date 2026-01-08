中國女星開千萬法拉利危險駕駛全被拍 挨轟後發文道歉認錯

孫怡開車未遵守交通規則遭人拍下PO網。（翻攝自微博）

中國女星孫怡近日被拍到在北京駕駛要價約新台幣1,800萬元的法拉利F8，未打方向燈便左切進入車道，險些與直行計程車發生擦撞，甚至還在停等紅燈時滑手機，影片曝光後掀起網友撻伐，對此，她今（7日）在微博發文道歉認錯。

今日微博流出一段孫怡涉嫌危險駕駛的影片，畫面可見她走向停在路邊的法拉利F8，上車起步時未打方向燈，便左切進入車道，導致一輛直行計程車緊急煞車才避免碰撞，而她僅短暫看了對方一眼就直接駛離現場。

此外，孫怡隨後又被目擊到停等紅綠燈時，雙手捧著手機專注觀看螢幕，完全未留意週遭路況，影片曝光後，引來許多網友批評，直指其行徑相當危險。

事件延燒後，孫怡於今日中午在微博發文致歉，表示「很抱歉做出了不良示範，對此深刻反思」，並承諾未來會更加注意遵守交通規則，杜絕類似情況再發生。不過，仍有部分網友持續留言嘲諷，並翻出她過去曾因「手滑」推薦爭議影片卻未道歉的舊事。

