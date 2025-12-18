中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝

▲有X網友曝光，5名中國遊客在日本東京羽田機場佔用5排座位，遭台灣遊客勸說後竟還破口大罵。（圖／翻攝自Ｘ／@Byron_Wan）

[NOWnews今日新聞] 中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當時竟是5名中國人佔用5排共20個座位，台灣人上前規勸，反遭其中一名中國女子飆罵。

據X平台等社群瘋傳的消息和影片顯示，這起事件發生在17日的東京羽田機場的大廳，幾名中國旅客與台灣旅客發生口角爭執，其中一名中國女子用極大的音量飆罵「台灣是中國的」、「出門在外，把政治搞清楚了再出門」，同行的中國男子想勸阻還被拉開，航警到場後與台灣遊客交談，中國女子還在旁邊叫囂。

X網友ByronWan（@Byron_Wan）也分享這起爭執的細節，事發原因是在凌晨時分，五名中國旅客在機場大廳霸佔了5排座位，造成其他旅客不便，有2名台灣旅客上前相勸，卻反遭其中一名中國女遊客飆罵「我需要跟你彙報嗎？」「跟你有什麼關係呦？」

影片顯示，其中一名中國女子對著台灣旅客破口大罵，一名同行的中國男子上前與台灣人交談，又被另名中國人扯住衣服往後拉走。航警到場後，台灣旅客用日文解釋事情經過，但中國旅客聽到後又叫囂說「說什麼阿？說人話！說狗語啊！阿你媽的濃」。

