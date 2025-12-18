中國女機場叫囂台旅客「台灣是中國的」！日網一面倒轟：可恥

國際中心／張予柔報導



日本東京羽田機場近日發生一起旅客衝突事件，多名中國籍和台灣旅客在機場內發生激烈的爭執，現場叫囂聲不斷，引起其他旅客側目。相關畫面被在場的旅客拍下後上傳至社群平台，在網路上瘋傳，不僅引起台灣網友關注，也在日本網路社群掀起討論，日網友留言幾乎一面倒聲援台灣旅客，並對中國遊客的行為表達不滿。





中國女機場叫囂台旅客「台灣是中國的」！還辱「說狗語」日網怒了一面倒撻伐：可恥

中國旅客情緒激動怒罵台灣旅客「台灣是中國的」、「搞清楚政治再出門」。（圖／翻攝自Ｘ）

從上傳到社群平台的影片可見，事發當時有3名中國女遊客與2名台灣遊客在羽田機場內發生口角，其中一名中國女子情緒激動，對著台灣旅客高聲叫喊「台灣是中國的」、「搞清楚政治再出門」等語，同行的中國遊客也不斷附和，現場充斥著聽不清內容的吼叫聲，氣氛相當緊繃。

一名懂日語的台灣旅客正冷靜地向航警說明事發經過，卻遭中國旅客辱罵「說人話」。（圖／翻攝自Ｘ）

隨後航警到現場後，一名懂日語的台灣旅客正冷靜地向航警說明事發經過，一旁中國女子卻因無法理解溝通內容，情緒更加失控，甚至脫口說出「說人話」、「說狗語啊？」等不當言詞，語氣激烈。整起過程中，中國遊客的高分貝叫罵與台灣旅客的冷靜應對，形成強烈對比安。

影片曝光後，日本網友紛紛留言「中國人該去了解世界的走向，就會明白自己的可恥」。（圖／翻攝自Ｘ）

貼文曝光後，被轉傳至社群平台「X」，隨即引發大量日本網友留言討論。日本網友紛紛力挺台灣旅客，留言表示「這個中國人才該去了解世界的走向。那樣一來，他就會明白自己的可恥」、「真正該搞清楚世界局勢的是那名中國人」、「不是有人說過最好不要來日本嗎」、「對台灣旅客說出那種話，已經不是禮儀問題，而是道德崩壞」、「這證明台灣人和中國人不同，台灣人是朋友，中國人有害」。













