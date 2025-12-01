中國女毀大阪勝尾寺台灣達摩陣！台人幫復原

▲中國籍女子無視封鎖線，闖入日本勝尾寺限制區，還破壞以達摩排出的「台灣圖案」與「TW」。（圖／cwsocool_提供）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗「台灣有事」言論讓中國玻璃心碎，中國官方近期呼籲民眾避免前往日本旅遊，但部分中國遊客仍爭相赴日，近來有台灣旅客到大阪勝尾寺旅遊，目睹一名中國籍的女子因不滿地上用達摩拚成的「TW文字」跟「台灣圖案」，無視寺方封鎖線以及丈夫阻止，跨過圍欄惡意破壞，引發議論。所幸今（1）日在熱心的台灣民眾協助下，台灣達摩陣再現。

位於日本大阪箕面市的勝尾寺以祈求「勝運」聞名，寺內遍布象徵「勝利」與「永不放棄」的不倒翁達摩。遊客可參與祈願體驗，寺內的台灣達摩陣，在10月開始出現輪廓，10月18日前後出現台灣的形狀，到了11月不僅有台灣和離島，旁邊還有TW字樣跟兩顆愛心，寺方也架起圍欄避免民眾踩到達摩陣。

未料，一名中國籍女子疑不滿地上以達摩排出的「台灣圖案」及「TW」字樣，無視封鎖線強行闖入禁止進入區域，當場破壞達摩陣肆，丈夫在旁勸阻將其拉回仍難阻攔，女兒也在一旁全程目睹，整段過程被前往旅遊的台灣民眾拍下。

目睹的台灣遊客表示，「本來要準備放達摩，結果旁邊的人進去惡意破壞TW文字跟台灣的形狀，我們離開後好像還有再衝回去二次破壞。出來玩就出來玩是可以不用這樣吧？而且日本旅行不是很危險嗎？」

畫面曝光後，讓許多台灣人憤慨，並趁機諷刺，「他怎麼不聽領導的話待在家呢」、「旅遊玩到自己搞得很像神經病也不簡單」。

許多正在日本旅遊的台灣遊客得知此事，今日上午勝尾寺開放後，一名吳姓台灣旅客在Threads分享台灣達摩陣最新狀況，「昨天台灣本島形狀被破壞，今天我們又拼回來了」，透露除了他之外，還有其他來自台灣的同伴一起合作將被破壞的台灣達摩陣拼回來，讓許多人台灣人大讚「台灣人輪流接力就對了，傷害不了我們的」。

亦有人提醒，每年年底12/28勝尾寺會在祝禱儀式後焚燒達摩，感謝它們在過去一年承載無數參拜者的祈願，因此這些達摩有可能在那時被寺方收走。

