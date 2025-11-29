中國女生理期仍潛水遭鯊「狠咬」 拍片討拍反被轟「無腦」

國際中心／王靖慈報導

馬爾地夫一名中國女遊客日前參加馬爾地夫出海潛水行程，原本只是想追海豚、近距離看護士鯊，沒想到被鯊魚咬傷。有影片指出女子明明處於生理期，仍堅持下水與鯊魚互動，結果被多隻鯊魚包圍。更讓中國網友傻眼的是，女子之後竟拍影片給朋友看傷口，還邊笑邊說「沒事啦」，態度輕浮引發網路怒火。





中國一名女子前往馬爾地夫遊玩，即使生理期來還是堅持下水，因此被鯊魚咬傷。（圖／翻攝自「l奶茶很好喝」微博）





近日一名中國女遊客在馬爾地夫潛水被鯊魚咬傷，於影片中可見女子身邊被多隻鯊魚環繞，並表明自己來生理期，但還是堅持下水與鯊魚互動，疑似因血腥味讓鯊魚失控，導致女子當場被咬。後續女子還拍影片給朋友看自己的傷口，朋友看見後嚴肅告知女子有機會因傷口感染而截肢，但女子非但不懼怕，還大笑與朋友打鬧輕鬆說：「不會的，我回去就好了」。

根據中國媒體《頭條新聞》詳細指出，女子表示，她在21日報名了一個65美元（約2040新台幣）的出海追海豚、觀看護士鯊行程。她經網上查詢並諮詢專業人士得到「可以使用衛生棉條下水」的答覆，故照常潛水。在第四次下水時，一條鯊魚突然咬住她的右手，隨後鬆口遊走。至於被咬原因，她懷疑可能與當時手上戴的銀色手鍊有關。目前女子表示自己認為傷口不嚴重，後續將持續觀察，若有紅腫會再就醫。但由專家表示血腥味會刺激鯊魚的捕食慾望，因此認為女子被咬和生理期確實有一定關聯。

女子朋友提醒傷口感的的嚴重性，但該名女子無所謂，甚至笑出聲來。（圖／翻攝自「l奶茶很好喝」微博）









中國網友看到後認為該女子對自己相當不負責。（圖／翻攝自「l奶茶很好喝」微博）









消息一出後，中國網友怒罵該女子真的是很無知，尤其女子無所謂、全程嘻嘻哈哈的態度更讓網友們超傻眼，表示：「對自己都不負責」、「這是真的不要命了」、「這真的好危險的，還在那無所謂」、「為了拍影片不要命」、「怎麼咬手，應該一口咬掉腦子」，還有網友猜測該女子是因為想增加自己帳號曝光度，因此用自己的傷口去做秀，表示女子後續無論發生什麼都不用給予關注。

