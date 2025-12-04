中國女留學生疑「感染性病」遭刺殺！男同學「1理由」否認謀殺 陪審團已退庭評議

31歲的倫敦大學創意寫作系學生王哲疑因「感染性病」遭刺殺身亡。示意圖／取自photoAC

2024年3月，來自中國的31歲倫敦大學創意寫作系學生王哲（Zhe Wang）被發現陳屍於倫敦東南部路易斯罕（Lewisham）紐塞姆莊園（Temple Newsam）一間公寓內，臉部有兩處刀傷。被控殺害她的26歲男同學約書亞．米歇爾斯（Joshua Michaels）否認謀殺，聲稱是王哲先揮舞刀具，兩人在扭打中他意外奪刀刺傷對方。

根據英國中央刑事法院（Central Criminal Court）審理記錄顯示，王哲在與米歇爾斯發生性關係後，因在皮膚上發現一個「紅點」而懷疑遭感染性病，多次要求對方接受檢查。

米歇爾斯在法庭上表示，王哲有嚴重潔癖，只要想到可能染病就會極度焦慮。3月20日當天，主修電影製作的米歇爾斯帶著熟食前往王哲的公寓，希望在緊張氣氛中帶來一些「正常感」，而抵達後，他發現王哲比平時更加冷淡沉默，他進入洗手間片刻後返回，發現王哲手持一把刀，神情「瘋狂」，雙方隨即扭打。

米歇爾斯聲稱，他在混亂中奪下刀子並刺傷王哲，但否認有意殺害她，強調只是想讓她不要靠近。他在庭上形容王哲「眼神邪惡，像被魔鬼附身」，讓他感到極度恐懼。

驗屍結果顯示，王哲死因為頭部刀傷及頸部受壓。米歇爾斯辯稱，他以前臂壓住王哲頸部只是想控制她，並非意圖致命或造成嚴重傷害。然而，檢方代表亨麗埃塔.佩吉特（Henrietta Paget KC）指控他因憤怒失控而殺害王哲。

事發後，米歇爾斯先致電父親取得律師資訊，隨後回到自己公寓並報警。他還將王哲的手機從廚房取走、丟入室外垃圾桶，該手機數日後在倫敦東部紐漢區垃圾場被尋獲。

米歇爾斯出生於美國伊利諾伊州芝加哥，曾學習電影製作，後赴英攻讀金史密斯學院一年的碩士課程。他供稱與王哲在學校第一天相識，至其遇害前共「一起出門」約10次，但因她有細菌恐懼症，令他對發展關係「興趣不大」。他也強調，自己從未感染任何性傳染疾病。米歇爾斯否認謀殺罪，陪審團已退庭進行評議。



