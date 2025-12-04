中國女破壞台灣達摩陣！大阪勝尾寺稱不知情

▲近來有台灣旅客到大阪勝尾寺旅遊，分享自己目睹一名中國女子破壞地上以達摩排成的「TW文字」跟台灣圖案，在社群網路上引發熱議。（圖／攝自cwsocool_）

[NOWnews今日新聞] 近來有台灣旅客到大阪勝尾寺旅遊，分享自己目睹一名中國女子破壞地上以達摩排成的「TW文字」跟台灣圖案，在社群網路上引發熱議，也引起日本媒體關注。有日本媒體3日訪問大阪勝尾寺，寺方表示對於此事完全不知情，也不知道有人在寺內擺出台灣圖案，因為寺內達摩都是自由擺放。寺方表示，抱持著「全人類都是同一個地球上的人」的心念，希望「大家珍惜每一天」。

位於日本大阪箕面市的勝尾寺以祈求「勝運」聞名，寺內遍布象徵「勝利」與「永不放棄」的不倒翁達摩。遊客可參與祈願體驗，將達摩留在寺內或帶回家。日前有台灣遊客透露，一位中國女子不顧丈夫多次勸阻，硬是將地上排成「TW文字」跟台灣圖案的達摩推倒，引發熱議，

▲被中國遊客破壞的大阪勝尾寺台灣達摩陣，1日早上在台灣遊客齊心協力下復原。（圖／wuhsuehlin授權提供）

大阪勝尾寺表示完全不知情

對此，根據日媒《J-CAST NEWS》報導，大阪勝尾寺的公關負責人在受訪時表示，原本並不知道有人在寺內擺出了「台灣圖案」的達摩陣，「完全不清楚這些擺設是從何時開始、出於什麼原因」。每年11月是大阪勝尾寺一年當中參拜者最多的時期，海外參拜者以亞洲客居多，其中又以台灣團體特別多。

排出台灣圖案的達摩是裝有「六十四卦達摩籤詩」的小型達摩，而非寺內著名的「必勝達摩」。這些小達摩在抽完籤後可以自由放置在寺內任何地方，也有人會排成愛心形狀。「這些造型，我們寺方職員從未說過『不可以』或『要怎麼擺』，都是讓大家自由擺放」。

寺方表示，目前也並未收到關於達摩陣被破壞的相關通報。

雖然這些達摩不屬於正式奉納品，但寺方強調，希望「被放置的達摩不要隨意觸碰」。然而，由於達摩數量龐大，要向每一位訪客一一告知宣導並不容易。寺方透露，像要重新鋪設碎石時，寺方會回收處理並焚燒部分達摩，且每年至少會回收一次。

至於台灣達摩陣旁的柵欄，寺方說明並非為了保護台灣圖樣所設置，而是為了整理遊客的排隊動線，因為一旁有深受遊客歡迎的集章活動。另外，該處位在斜坡上，也有保護遊客安全的用意。寺方指出，在柵欄內擺放達摩的情況在其他地方也可能發生，並未特別留意，「只覺得大概是參拜者自由擺放的」。

寺方最後表示，就像勝尾寺參加大阪世博時舉辦的世界達摩挑戰賽活動一樣，擁有來自全球201個國家和地區的人們熱情參與，「我們只是一心希望前來參拜的每一位，都能在這裡開心度過一天」、「我們抱持著『全人類都是同一個地球上的人』這樣的心念，不分國籍、年齡或性別，希望大家珍惜每一天」。

