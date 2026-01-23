中國女碩士生誣告英國警察性侵 性愛錄音揭她主動 下場慘了

涉事的29歲中國留學生李某。（視頻截圖）

英國媒體近日披露，一名在英留學的中國29歲女碩士留學生因涉捏造一名英國警察對她性侵的指控，嚴重妨礙司法公正，近日被英國法院判處6年監禁。據報導，這名警察起初因涉性侵被逮捕關押並遭停職，後來是因為他和這名女留學生發生關係時的一段錄音，證明全程是「女生主導」才逃過一劫。

綜合揚子晚報、香港01報導，涉事的李姓女子是中國籍的碩士研究生。2024年11月，李女在英國泰恩河畔新堡（Newcastle upon Tyne）留學期間，通過約會軟件與一名事發時非值勤的英國在職男警察相識後，兩人發生性關係，隨後該警察開車送她回家。途中兩人發生了爭吵，之後，當該警察駕車回家時，李女報警指控被其性侵，當時距離兩人發生關係不到半小時。

這名警察立即遭到逮捕，並被關押35小時，隨後遭到停職5個月。

然而，該警察在事前偶然錄下與李女的對話，後續未關閉錄音，意外記錄了兩人性行為的完整過程。錄音顯示，李女在兩人性關係過程中「主導互動」，兩人是合意發生性關係，成為推翻指控的關鍵證據。

案件調查期間，李女還曾透過WhatsApp私下聯繫該警察，承認自己的指控並不屬實，並請求對方協助「想辦法解決」。然而，此時案件已進入司法程序，性質已不再是「私下和解」可以解決的問題。這些證據證明了李女的指控為捏造，旨在妨礙司法公正。

隨後，李女被檢方依誣告罪、妨礙司法公正罪等3項罪名提起公訴，她否認罪名，並試圖逃離英國，但在曼徹斯特機場被捕，自2025年7月起被羈押候審。

今年1月16日，李女因誣告及妨礙司法公正，在達勒姆刑事法庭（Durham Crown Court）被判處6年徒刑，同時還有6年禁制令，禁止其接觸或靠近受害者。

宣判時，法官措辭嚴厲指出，「如果不是那段錄音證據，這名警察可能已經面臨多項強姦指控，其職業、聲譽和人生將被徹底摧毀。虛假性侵指控不僅傷害無辜者，也會削弱社會對真正性侵受害者的信任與保護。

法院同時指出，李女在服刑超過一半刑期後可申請假釋，但作為外國公民，出獄後極可能被遣返回中國。

