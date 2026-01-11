中國女網紅斷腿流落柬國街頭 薔薔遭誤認：那才不是我

薔薔（左）澄清在柬埔寨街頭的女子是中國女網紅Umi（右），並非她。（翻攝自薔薔YT、微博）

近日中國女網紅Umi（本名吳甄楨）疑似在柬埔寨流落街頭、雙腿骨折的影片流出，竟被部分網友誤認為是台灣藝人薔薔（林嘉凌），對此，薔薔出面澄清，強調：「那才不是我好不好！」並透露已請當地搜救團隊前往協助Umi，同時派人送水果探望，希望她早日康復。

Umi傳出失蹤後，近日網路上出現她臉部滿是污垢、頭髮凌亂，雙腿疑似骨折流落柬埔寨街頭的影像，不過，不少網友誤認畫面主角是薔薔，對此，薔薔昨日透過YouTube影片澄清，並透露還收到一些「江湖兄弟」的訊息，對方問：「聽說你人在柬埔寨？」她強調：「那才不是我好不好！」

薔薔表示，由於過去曾在柬埔寨拍片，對當地環境略知一二，因此請當地搜救團隊前往協助Umi，經了解，Umi原為「西港王府嗨場」（夜間娛樂場所）員工，因失去工作而長期使用毒品，薔薔希望她可以早日康復，並派人送水果到醫院探望。

針對該事件，中國駐柬埔寨大使館也介入協助，指出Umi被「高薪工作」吸引前往柬埔寨，目前她在醫院接受治療，狀況好轉，也已聯繫家屬前往辦理回國事宜。





