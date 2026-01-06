中國女網紅狼狽流落柬埔寨 雙腿打斷被丟路邊！網友曝「找到人了」：已經吃上八寶粥

中國福建網紅吳女12月在柬埔寨西港街邊恍惚落魄引起關注。翻攝自微博



中國一名20歲網紅吳甄楨（Umi）原本向家人稱自己在浙江省打工，不料近日卻被民眾發現流落柬埔寨街頭，且雙腿骨折、精神恍惚，神情相當狼狽，消息曝光後引發全網關注，甚至驚動中國駐柬埔寨大使館救人。如今根據網友最新爆料，吳甄楨已被送往救助站、吃上八寶粥了。

綜合中媒報導，吳甄楨國中畢業後就輟學，獨自一人在外打工，在社群平台擁有2.4萬名粉絲，社群上最後一則影片停留在去年12月6日，地點標註為柬埔寨；去年12月26日中國網路則流傳吳甄楨神情恍惚憔悴、頭髮與衣服凌亂，癱坐在柬埔寨西港西湖飯店附近馬路上，手上還拿著電腦斷層照片，腿部疑似骨折，落魄模樣引起網路熱議。

廣告 廣告

消息傳出後，吳甄楨的父親相當痛心，哭訴「我是農民，在家打零工（散工），真不知道該怎麼把她接回來。」母親則表示「一個號碼歸屬地為柬埔寨西港的電話打來，說她在醫院，需要家屬去西港接人。」但她和丈夫從未出國過，希望政府能協助接女兒回家。

有網友爆料，吳甄楨之所以去柬埔寨，是因為被男友哄騙那邊賺錢很容易，不過不知道什麼原因流落街頭。消息傳出後吳甄楨抖音賬號「umi」粉絲數量從原先2.4萬漲至4.4萬，不少網友湧入影片底下留言，希望吳甄楨能早日回家，其中一名賬號為「skyline」的網友曬出一張吳甄楨吃八寶粥的圖片，稱「別擔心，吃上八寶粥了，在救助站很安全。」

有網友在吳甄楨社群發布的影片下方留言表示，吳甄楨吃上八寶粥了，目前在救助站很安全。翻攝自抖音

「中國駐柬埔寨大使館」微博也於本月3日發文指出，3日下午在當地一家醫院找到吳甄楨，由於當時她的身體狀況很差，因此將其轉送至另一家醫院救治，她也承認是被「高薪工作」誘惑才來柬埔寨。大使館表示，目前吳甄楨身體狀況已有所好轉，大使館已連繫其家屬來柬埔寨辦理接其回國事宜。

中國駐柬埔寨大使館發文表示已救到人。翻攝自微博

更多太報報導

3千枚金箔1:1原尺寸打造 億元大谷投打金身雕像東京新宿展出

蕭旭岑預言2026大抓人：黃國昌恐遭羈押搜索、柯文哲判十年以上

狼官性侵案社安網爆破口！衛生局長去留成焦點 陳其邁下令這樣做