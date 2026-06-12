中國女考生受訪喊「提高性同意年齡」遭肉搜霸凌！網狂刷「本人來了」聲援

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

中國山東一名女學日前參加高考後受訪表示，希望「性同意年齡」由14歲提高到18歲。中國高考示意圖。路透社



中國山東一名女學日前參加高考後受訪表示，希望「性同意年齡」由14歲提高到18歲，這段訪問隨後在網路上瘋傳，不少人贊成應保護年輕女生，但也有人砲轟提高刑事責任會導致「仙人跳」風險，引發兩派吵翻。事件延燒後，影片隨即被中國網路平台下架，但這名女考生在影片下架後疑似遭到肉搜、網路霸凌，引發不少網友以「本人來了」開頭發文聲援。

據香港01、星島日報等媒體報導，山東一名參加高考的女考生8日考試後在考場外受訪，記者先問她「試題難不難」，她回答「還可以」，接著記者再問她還有什麼想說的，女學生思索後表示，希望「提高性同意年齡到18歲」，還對著攝影鏡頭比了一個讚。

廣告 廣告

這支影片隨即在網路上引起廣泛傳播，不少支持者認為，基於保護未成年女性的立場，確實應該將原本14歲「性同意年齡」提高到18歲，直言「14歲不能騎電動車、不能打遊戲（未成年遊玩時間限制）、不能買菸酒，卻能性同意」。但也有反對者認為，若認為14至17歲無性同意能力，會加重刑事責任，年齡門檻提高可能被用於「仙人跳」敲詐勒索，反增加誣告風險。

影片曝光引發輿論熱議，隨即被微博、抖音等中國社群媒體平台下架，官方並未透露原因。沒想到，影片下架後，該女學生的姓名、學校、家庭住址等個資被網友公開，還出現針對她的攻擊言論，「高考女生視頻被下架」還一度登上微博熱搜第2名。不少網友看不過去女學生遭到網路霸凌，紛紛跳出來以「本人來了」開頭發文，紛紛聲援表示「我支持將法定性同意年齡提高至18歲」。

依照目前中國刑法規定：「姦淫不滿14週歲幼女的，以強姦論，從重處罰」，此即該國「性同意年齡」定為14歲的規定，立法目的在於保護未成年人，任何與低於性同意年齡的人發生性行為時，無論對方表面上是否表示「同意」，在法律上該同意均被視為無效，行為人將被認定為構成性侵或兒童性虐待等犯罪行為。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

更多太報報導

前科全是毒「1關鍵減刑」 桃園毒駕男一撞奪3命！妻現身認屍「不知丈夫去哪」

剁成一團爛肉！「欠賭債」狂殺盲房東297刀 萬華老房客判19年定讞

驚！闖國北教女廁「63歲偷拍狼」跨校犯案 北藝大也被入侵：逾10人受害