中國女血洗香港牛雜麵店？因無法電子支付「發狂砍警」下場曝

香港一間知名牛雜麵店發生砍人事件，一名中國女性3日凌晨赴店內用餐，但在結帳過程中，因手機沒電導致無法使用電子支付，店家建議現場充電後再付款，但她當場情緒失控，衝進廚房奪下菜刀意圖傷人，在香港警港多名警力持盾抵達後，該女更發狂拿刀襲警，最終遭到優勢警力壓制。







根據《文匯報》報導，一名來自中國吉林省、現年32歲的劉姓女子，在香港水龍琛路上一間知名牛雜麵館消費用餐，但準備進行電子支付時，卻因為手機沒電無法付款。店家建議劉女替手機充電後再付款，但怎料劉女突然情緒失控，衝進廚房奪取菜刀與剪刀意圖傷人，讓民眾與業者紛紛走避。

該女持刀砍警。（圖／翻攝小紅書）





業者手機在混亂中被劉女毀損，報案後多批警力抵達現場，劉女面對持盾員警更是發狂拿刀猛砍，在優勢警力下劉女最終被逮捕。不少網友看完影片驚呼「這樣都沒取得被就地擊斃的資格」、「掉進去戰場那個警察應該嚇死了」、「沒教養的真的好多」、「照她這樣瘋砍…一堆人受傷」。但也有人表示，疑似是該女借不到電充才情緒失控，指出：「不是沒電的問題，如果店員讓他充個電不就沒事，如果在台灣，店員大部分都願意幫助，但在香港...」。









中國女「血洗香港牛雜麵店」？因無法電子支付「失控狂砍警」下場曝光

最終警方靠優勢人數壓制劉女。（圖／翻攝小紅書）









《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

