中國女親密照惹議！曹興誠告謝寒冰案再敗 聲請再議被駁

記者楊佩琪／台北報導

▲曹興誠針對謝寒冰爆料案獲不起訴，聲請再議，結果仍被駁回。（資料照／翻攝自自youtube）

聯電創辦人曹興誠2025年間，被資深媒體人謝寒冰爆出與中國籍女子親密照片，曹興誠一狀告上地檢署，控謝寒冰涉嫌妨害性隱私及不實性影像、違反個人資料保護法等罪。全案台北地檢署認定照片並非經過變造，給予謝寒冰不起訴處分。曹興誠不服，向高等檢察署提起再議。高檢署認定照片並未經過變造，曹興誠身為罷免案領銜人，謝寒冰的評論尚屬合法範圍，駁回再議，謝寒冰不起訴確定。

2025年2月，謝寒冰公布多張曹興誠於2015年間，和中國女子的親密照。曹興誠對此強調為利用AI生成的造假照片，之後也表示該些照片是中共非法取得，為阻止大罷免成功伎倆，因此對謝寒冰提告涉嫌違反個資法、公職人員選舉罷免法、不實性影像等罪。

台北地檢署偵辦後，將謝寒冰公布的照片先後送交刑事局、調查局進行鑑定，但結果僅有1張無法辨識，其他照片皆被判定沒有經過「深偽」等技術偽造。且大罷免與公共利益相關，曹興誠身為領銜人，謝寒冰提出照片進行評論、質疑，尚屬合理範疇，因此罪嫌不足，給予不起訴處分。

