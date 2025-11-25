中國女讓兒在濟州島脫褲拉屎 韓網超崩潰

▲疑似有中國遊客讓自己小孩在濟州島漢拏山步道公然拉屎，隨後擦擦屁股就走，將排泄物留在原地。（圖／翻攝自漢拏山國立公園官網）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗近日發表「台灣有事」言論，引起中國強烈不滿，透過外交動作抗議，還呼籲中國遊客停止去日本旅遊，導致不少中國遊客轉往鄰近的韓國觀光。不過這卻讓不少韓國民眾感到困擾，而日前就有韓國網友目睹，疑似是中國籍的女性指示年幼孩子在登山步道旁脫褲排便，事後未作清理便離去，行徑引起韓國網民譁然。

根據《朝鮮日報》報導，近來有韓國網友在濟州島漢拏山國立公園官網的「建議」布告欄上，以「在漢拏山排便又大聲喧嘩的中國人，難道沒辦法管嗎？」為題發文表示，他在9月30日攀登漢拏山城板岳路線，這是他時隔兩年再次造訪該處，「這期間外國遊客增加了很多。其中最讓人感到不適的是中國人。」

他指出，他在登山道上看到，有一名疑似是中國籍的女性抱著一個 6、7 歲的孩子站在步道旁。他好奇地往女子方向看過去，發現花壇裡有糞便，而女子只是幫孩童擦了擦屁股，就把糞便留在原處。

這名網友表示，「國立公園是我國重要資產，必須加以保存，結果他們竟然在那拉屎！必須要嚴正告訴中國人，他們做出的這種擾民行為會受到處罰」。

事情曝光之後，有不少網友紛紛回應指出，在漢拏山大聲喊叫、亂丟垃圾的人，往往是中國籍遊客。

漢拏山國立公園管理處回應該名網友投訴表示：「我們將在各個探訪路線設置有關安全規範的中文告示牌，並加強巡邏，一旦目擊將立即進行勸導並採取法律行動。」

報導提到，隨處便溺的行為不僅是倫理和社會問題，還存在透過糞便傳播傳染病的風險。如果在野外排便造成水源污染，可能會將疾病傳播給下游居民或其他登山客。

中國「隨地放屎」非首次

不過相關事件在韓國其實並不少見，《中央日報》、《韓聯社》先前曾報導，今年10月有疑似中國籍旅客於濟州龍頭海岸讓年幼孩子於海邊地面排便，並將用過的紙巾直接拋入海中；也曾有人在濟州島乘坐巴士時抽煙，被司機制止後仍將煙頭扔出車窗。

還有更誇張的一起事件，韓媒JTBC《事件班長》報導，一對疑似中國籍男女竟在首爾景福宮神武門外圍石牆旁的草叢間公開排泄，被現場民眾拍下。據《每日經濟》統計，光是最近韓國遭到中國籍遊客「大便恐攻」的案例就有4起。

