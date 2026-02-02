中國女賊擁雙重身分穿梭兩岸！指紋揭露「一人分飾2角」檢驚覺國安漏洞

社會中心／台北報導

中國籍林姓女子因竊盜案遭通緝，日前經小三通入境時被捕。檢方指紋比對發現，她竟是十多年前另起竊盜案的「吳姓女子」。（示意圖／Pixabay）

一名中國籍林姓女子因涉及竊盜案遭通緝，日前循小三通入境時被捕。檢方透過指紋比對，驚見她與十多年前另一名犯下竊盜案的「吳姓女子」為同一人。儘管兩人皆持中國官方核發證件，但生物跡證確鑿，林女最終被依偽造文書等罪起訴。此案揭露一人擁多重身分入境的漏洞，引發檢方對國安問題的嚴重關切。

據了解，該名林姓女子在台灣有一名已取得身分證的弟弟。多年前，林女自中國來台期間犯下竊盜案，隨即離境返回中國。當時警方透過採集到的指紋及監視器影像鎖定其身分，但因林女已出境且經傳喚未到案，台北地檢署於是對其發布通緝。

日前，林女透過小三通再次入境台灣，隨即遭警方逮捕歸案。儘管林女矢口否認涉及當年的竊盜案，但檢察官依據現場指紋與影像證據，認定罪證明確，先行向法院聲請簡易判決處刑。然而，移民署在比對資料庫時發現驚人事實，林女的指紋竟與十年前另一起竊盜案的嫌疑人「吳姓女子」完全相符。

面對檢警訊問，林女堅決否認曾冒用他人身分，並聲稱不認識「吳姓女子」。為求慎重，檢察官調閱十年前檔案，並委請不同機關進行三次指紋比對，結果確認兩者指紋一模一樣；此外，監視器畫面的面部特徵也高度相似。檢方進一步清查出入境紀錄，發現「林女」與「吳女」多年來雖多次來台，卻從未在同一時間出現在台灣境內，時間點巧妙錯開。

最令檢方不解與擔憂的是，無論是「林女」或「吳女」，兩人當年入境所持有的身分證明文件，從形式審查上皆為中國官方核發的真實證件。這意味著該名女子極可能利用某種管道，在中國取得了雙重合法身分。檢察官曾傳喚林女在台胞弟釐清身世，但姊弟倆對父母狀況均稱早亡，且旁系血親的DNA鑑定僅能作為輔助，無法成為直接證據。

儘管身分謎團涉及中國戶政管理問題難以跨海查證，但檢察官依據指紋這一鐵證，認定林女與吳女確為同一人。林女除了原有的竊盜罪責外，因涉嫌持隱匿身分的證件入境，檢方最終依違反《刑法》偽造文書罪將其起訴，並呼籲相關單位正視此類多重身分入境對國家安全可能造成的潛在風險。

