中國女遊客旅日闖平交道遭撞死！家屬批「只有日文警示」討天價賠償金

日本兵庫縣神戶市今年初發生兩名中國女遊客遭山陽電氣鐵道列車撞死事故。事隔11個月，兩名死者家屬日前正式向山陽電氣鐵道公司及列車司機提起訴訟，指控平交道警示僅以日文標示，導致兩名女子誤將鐵道邊的危險區域當成「等候區」，釀成無可挽回的後果，並求償1.39億日圓（約新台幣2,800萬元）。

綜合日媒報導，事故發生於今年1月9日下午3時50分。23歲的張新恰與24歲的楊景文在神戶市垂水區一處山陽電鐵平交道旁等候時，疑似因「站錯位置」被迎面而來的列車撞上。一名男子目擊後立即通報警方，但其中一人當場慘死，另一人送醫急救仍宣告不治。

事發列車為自阪急神戶三宮開往山陽姬路的普通車。列車長表示，兩名女子被電線桿遮擋視線，自己從遠處駛來時未注意到她們位於平交道內，因此釀成事故。

警方初步調查研判，兩名女子疑似原本打算穿越平交道前往另一側，但剛好遇上柵欄放下，因而誤站在鐵道內側的危險區域。

兩名死者家屬於5日提出訴訟，指控事故現場僅有日文警示標誌，對外國旅客不夠清楚，懷疑兩名女子因此誤解該處為「候車位置」，並批評山陽電鐵在赴日旅客激增的情況下，未採取必要的安全預防措施，而司機也未盡到注意義務。

家屬委任律師指出，中國境內平交道十分罕見，一般民眾對於正確、安全通行方式並不熟悉。山陽電氣鐵道方面回應，目前尚未收到正式的相關文件，因此無法評論。



