中國女遭機器扯走整片頭皮！ 醫師把耳朵「寄養腳背」5個月後成功移回原位

中國山東一名女工在工廠意外中頭皮、臉部及耳朵遭高速運轉機器大面積撕扯，傷勢一度被形容為「毀滅性」。在醫療團隊的精密計畫下，醫師竟將她完全撕離的左耳「寄養」在腳背上長達5個月後，再成功移植回頭部，奇蹟般重建容貌。這起極罕見的重建手術也在醫界引發廣泛關注。

工作場突發意外 頭皮被扯成螺旋狀、左耳整個撕離

根據《齊魯晚報》報導，今年4月，孫女像往常一樣工作，沒想到高速運轉的設備突然捲住她的頭部與臉部，整片頭皮以螺旋狀被撕脫，僅剩頂部薄薄筋膜相連；左耳則完全斷離，掉落在機器旁。急救人員抵達時的景象讓人難以直視——大面積皮膚缺損、顱骨裸露、血肉模糊。

她被緊急送往山東第一醫科大學附屬省立醫院，手足與顯微重建外科副主任仇申強形容：「保命不難，要保住耳朵並恢復容貌，就像在刀尖跳舞。」

前所未見的構想：把耳朵「寄養」在腳背

醫療團隊為手術方案絞盡腦汁。最終，仇申強決定採用大膽策略——將離斷耳朵接到患者腳背上暫時「寄養」。

原因在於足背皮膚薄、血管口徑適合耳朵極細微血管（僅0.2～0.3毫米），有利後續再植。這種「異位寄養」雖在顯微外科領域曾見運用，但將耳朵完整寄養於足背再移回的案例，在中外醫學文獻中幾乎沒有記載。

經過10小時手術、在高倍顯微鏡下逐條吻合微血管後，左耳成功「寄養」在腳背。

術後驚險關鍵期 24小時「放血療法」搶救靜脈危象

術後7至10天是血管危象高峰期。第5天，寄養耳躲突然發紫，顯示靜脈阻塞。團隊立即施行「放血療法」——每15分鐘用細針放出淤血，持續24小時不間斷，終於在3天後讓耳朵逐漸恢復紅潤。術後第10天度過危機。

5個月等待 耳朵與腳背「共同生活」直到時機成熟

接下來的5個月，孫女必須與腳背上的耳朵「共處」，小心保護移植部位。此時她的頭部也植入了腹部皮膚，等待組織穩定、疤痕軟化。她每日觀察傷口變化，散步促進血液循環，也靜待二次手術時機。

二期手術挑戰更大 耳朵終於「回家」

10月，條件成熟後，醫療團隊啟動二期手術。這次需將耳朵從足背分離，並在受創嚴重、疤痕增生的頭部原位找到可吻合的血管與神經。在顯微鏡放大40倍的視野下，醫師們逐層分離、比對血管口徑、逐根吻合。

當最後一根血管完成接合、血流重新灌入耳朵時，整個手術室都鬆了一口氣——撕離5個月的左耳終於重返它的家。這項極具挑戰性的重建手術不僅挽回患者的外貌，也讓患者在鏡中看見逐漸恢復的自己，感動落淚。孫女士感謝醫療團隊的努力：「能活下來，能有和以前一樣的樣子，是我從沒想過的奇蹟。」

